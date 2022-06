Neue Bühne erlebt Premiere

Je nach Wetterlage kann die neue Freiluftbühne an der Klosterstraße 7 auch zur Zuschauertribüne werden. Von dem besonderen Veranstaltungsort können sich die Gäste beim ersten Konzert am Samstag ein Bild machen.

Terrasse an der Klosterstraße 7 fertiggestellt

Die Generalprobe für die neue Freiluftbühne im denkmalgeschützten Garten des Hauses Klosterstraße 7 findet am Samstag statt. Noch vor der offiziellen Eröffnung kann dort das erste Konzert genossen werden.

Noch vor der offiziellen Einweihung der Freiluftbühne im denkmalgeschützten Garten des ebenso unter Denkmalschutz stehenden Hauses Klosterstraße 7 findet am Samstag (2. Juli) das erste Konzert statt. Die neue Terrasse, die auch als Bühne für Theateraufführungen und Konzerte technisch ausgestattet wurde, ist gemeinsam durch die Familie Thomas Weritz und die Altstadtfreunde Warendorf errichtet worden. An der Finanzierung beteiligten sich die NRW-Stiftung, die Sparkasse Münsterland Ost und die Stadt Warendorf.

Am ersten Julisamstag erlebt die Bühne ihre Generalprobe. Unter dem Motto „Sommerzeit – Triomusik für Violine, Querflöte und Klavier“ verwandelt sich der Garten in eine romantische Spielstätte. Aufführende sind Dimitrinka Tuturilova (Violine) aus Münster, Svea Albrecht (Querflöte) aus Bremerhaven und Uta-Maria Gennert-Stöcker (Klavier) aus Warendorf.

Altstadtfreunde zeigen den historischen Garten

Auf dem Rasen sitzen die Zuschauer an Tischen. Vor und nach dem Konzert und in den beiden Pausen können sich die Gäste mit Getränken versorgen, die der Nachbar Johannes Austermann mit seinem Team anbietet. Eintrittskarten können im Vorverkauf im Filmtheater Scala für 8,80 Euro ab sofort erworben werden. An der Abendkasse beträgt der Eintritt acht Euro. Das Konzert beginnt um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr).

Die Altstadtfreunde möchten mit der Auftaktveranstaltung auch auf den historischen Garten aus der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts hinweisen, den sie in den nächsten Jahren mit der Familie Weritz zusammen weiterentwickeln wollen, heißt es in der Pressemitteilung. Es sollte der Beitrag zur Landesgartenschau 2026 werden, der auch nach der Absage mit bürgerschaftlichen Engagement verwirklicht wird. Vor und nach dem Konzert können der Garten und die Pläne besichtigt werden.

Bei Regen findet das Konzert in den Tapetensälen statt. Dann wird die Terrasse überdacht und zur Zuschauertribüne. Die großen Gartentüren werden in dem Fall zur Terrasse geöffnet.