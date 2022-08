Neue Edelstahlmasten für Fahnenschmuck der Schützen

Hoetmar erstrahlt in grün und weiß. Das ist auch möglich durch 15 neue Edelstahlmasten.

Voller Vorfreude fiebert ganz Hoetmar dem Schützen- und Heimatfest am Wochenende entgegen. Im ganzen Dorf sind bereits zahlreiche Fahnen gehisst und grün-weiße Wimpelketten aufgehängt worden. An markanten Stellen im Dorf stellt der Schützen- und Heimatverein eigene Fahnen auf. „Unsere hölzernen Maste sind leider in die Jahre gekommen“, sagt Theo Fleuter als Vereinsvorsitzender. Mit Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost sei es gelungen, rechtzeitig zum Schützenfest 15 neue Edelstahlmasten anzuschaffen. „Wir haben das Projekt gerne unterstützt“, sagte Rita Sennhenn-Wienhold von der Sparkasse bei der offiziellen Übergabe.