Stefan Bauer mit Projekt „Phönix“ in der Jazz-Reihe im Dachtheater

Da war die Resonanz bei den Liebhabern von gutem, von Hand gemachtem, kammermusikalischem Jazz natürlich sehr groß. Stefan Bauer ist immer für musikalische „Überraschungen“ gut, und das zeigte sich auch an diesem Abend. Denn schon der Projektname versprach gleichsam eine mystische „Auferstehung“ der Kultur in Zeiten der Pandemie.

Seinem Ruf als musikalischer Erzähler mit einem Faible für außergewöhnliche Besetzungen kam er auch an diesem Abend nach. Denn mit der Schweizer Vokalistin Sarah Buechi erlebte man eine Jazzsängerin mit ganz besonderer Gesangskultur, deren zweites Album „Flying Letters“ schon von der Kritik als Sensation bezeichnet wurde. Über Südindien, Ghana, New York, Dublin und Kopenhagen führte sie der Weg zurück in die Schweiz, und all diese Kulturen haben ihre Musizierkunst geprägt. Sie konzertiert auch mit dem Schlagzeuger Christoph Haberer, der an diesem Abend für einen differenzierten rhythmischen Grund sorgte, auf dem sich ihre Stimme mit großer Ausdruckskraft entfalten konnte.

Ungewöhnliche Instrumente im Gepäck

Der bekannte Jazzflötist Michael Heupel hatte für diesen Abend neben seiner „normalen“ Querflöte eine Bassflöte sowie die Subkon­trabassflöte mitgebracht, die viele Besucher sicherlich noch nie in einem Konzert gehört haben und deren ganz besondere Klangfarbe die Kompositionen um eine einzigartige Facette bereicherten. Ebenso „ungewöhnlich“ war wohl auch die Bassklarinette von Steffen Schorn, der als Meister dieses Instrumentes ganz exquisit seine eigenen Ideen in das mitreißende Ensemblespiel einbringen konnte.

Stefan Bauer hat mit dieser Formation großen Mut bewiesen, sich auf neue Welten eingelassen, und so erklangen seine Kompositionen wie „Seduction“ oder „En passent“ – mit Esprit und Leidenschaft gespielt – in einem ganz neuen Gewand. Sarah Buechi hatte aus ihrer Heimat mit „La vieux chalet“ ein Volkslied mitgebracht, das in ihrem eigenen Arrangement mit dieser Formation einen überaus jazzigen und interessanten Ausflug in die Bergwelt darstellte.

Reminiszenz und Huldigung

Einem langjährigen Freund, dem verstorbenen Musiker Bernard Woma aus Ghana, hatte Stefan Bauer ein Stück als Reminiszenz an vergangene Musikerlebnisse sowie als Huldigung gewidmet. Damit und auch bei seiner Komposition „Africa“ nahm er das Publikum gleichsam mit auf eine Reise in das Land, deren Musik ihm so viele Impulse für sein eigenes Spiel gegeben hat.

An diesem Abend erlebte man Künstler, die sich ohne große Worte einfach bestens verstanden, die sich gegenseitig immer wieder Freiräume eröffneten für eindrucksvolle Zwischensoli. Diesen bis ins kleinste Detail stimmigen Dialog dieser Formation erlebt man nur selten, das schaffen wohl nur so hochprofessionelle Musiker. Stefan Bauer wusste am Vibrafon mit feinster Differenzierung und ausdrucksstarkem Melodiespiel den Kompositionen einen faszinierenden Grund zu geben, seine Kreativität und ausgelebte Spielfreude spürte man in jedem Moment.