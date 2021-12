Neue Medienpakete für Radfahrausbildung

warendorf

Es geht um die Sicherheit der Jüngsten im Straßenverkehr. In diesen Wochen hat die Landesverkehrswacht neue Gratis-Medienpakete aufgelegt rund um das Thema Radfahrausbildung. An der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf übergab Werner Schweck (Geschäftsführer der Verkehrswacht im Kreis Warendorf) jetzt das notwendige Material.