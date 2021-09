Neue Tollität in den Startlöchern

Freckenhorst

Verhalten laufen die Planungen für die kommende Session bei der KG Silber-Blau in Freckenhorst wieder an. Bis heute sei noch kein normales Vereinsleben infolge der Pandemie wieder möglich, erläuterte KG-Präsident Uli Fastermann. Doch die Jecken stehen in den Startlöchern – immer die unsichere Coronasituation im Blick.

Von Andreas Engbertund