Neue TuS-App geht an den Start

Die Module und Funktionen der neuen TuS-App sind umfangreich und wurden entsprechend den Zielgruppen und Zielpersonen umgesetzt. Für den Verein ist das eine neue und zusätzliche digitale Darstellung. Viele waren an der Umsetzung beteiligt.

Jetzt kann es losgehen: Mit der neuen App bietet der TuS Freckenhorst seinen Mitgliedern ein weiteres, zusätzliches Kommunikationsmittel an. Mit der Aussage von Inga Hinkerode „Wir müssen eine schnellere und einfachere Kommunikation mit den Mitgliedern und weiteren Interessierten für das Angebot des TuS erreichen“ war der Schuss zum Start der Entwicklung einer App gegeben. Als Leiterin der TuS-Geschäftsstelle sieht sie mit der nun veröffentlichten TuS-App die erfolgreiche Umsetzung zu diesem neuen Angebot. Gerade bei den Prozessen in der täglichen Vereinsarbeit bietet die App proaktive Interaktionen mit den Zielgruppen des Vereins wie Interessengruppen, Mannschaften, Mitgliedern, Fans, Sponsoren und der Öffentlichkeit auf einer Plattform an. Die Module und Funktionen der TuS-App sind umfangreich und wurden entsprechend den Zielgruppen, Zielpersonen umgesetzt:

Aktuelles, News, Liveticker in Verbindung mit externen Social Media-Kanälen

Die Darstellung der Abteilungen, Teams, Gruppen mit Informationen und Benachrichtigungen

Eine interaktive Anmeldeliste und Terminanfragen für Kurse, Lehrgängen und mehr.

Kommunizieren und Koordinieren von Terminen

Pushnachrichten-Funktion, um Fans direkt mit Ergebnissen zu versorgen

Ein Chatmodul ermöglicht interne Abstimmung von Teams, Gruppen in Echtzeit

Geschützte Bereiche mit differenzierten Nutzerrechten wie Übungsleiterabrechnungen, Stundennachweise

App und Inhalte können geteilt werden - und die App bietet eine Sponsoren-Plattform durch Präsentation von Partnern und Unterstützern

TuS- App Foto: TuS Freckenhorst

Zu guter Letzt ist sie eine zusätzliche digitale Darstellung des Vereins.

Dass es aber alleine mit der Entwicklung und Veröffentlichung einer App nicht getan ist, war den TuS Verantwortlichen bewusst. „Für mich kann die App nur ein Erfolg werden kann, wenn Inga kompetente Personen zur Unterstützung auch bei der weiteren laufenden Pflege und Darstellung erhält. Darum ist der TuS froh, dass wir mit Paul Horstmann und Paul Niemeyer echte Fachleute auf diesem Gebiet gewinnen konnten“ berichtet Kalli Dorgeist. Die TuS App ist ab sofort für Android sowie iPhone im jeweiligen AppStore verfügbar.