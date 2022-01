Neuer Blick auf den Autor

In diesem Haus an der Hohen Straße 24 wurde am 17. Juni 1922 der Schriftsteller Paul Schallück geboren. Am Geburtshaus von Paul Schallück gibt es zwar eine Gedenktafel, dennoch weiß laut Offenem Kreis kaum jemand etwas über den Warendorfer Autor. Der Offene Kreis der evangelischen Kirchengemeinde will ihn zu seinem 100. Geburtstag wieder in den Fokus rücken.

Foto: Joachim Edler