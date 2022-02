Neuer Pfarreirat auf Spurensuche

Zu kleine Flügel, untersetzte Statur und ein watschelnder Gang: An Land wirken Pinguine immer ein wenig tollpatschig. Doch im Wasser sind die flugunfähigen Seevögel in ihrem Element und windschnittiger als ein Porsche, ist die Beobachtung des Mediziners und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen. „Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern“, ist seine Botschaft.

Hirschhausens Fazit lautet: „Mach es wie der Pinguin, finde dein Element.“ Auch Christen glauben daran, dass jeder Mensch ein von Gott gegebenes Talent in sich trägt. Auf diese Suche begaben sich neugewählten Mitglieder des Pfarreirats in der LVHS Freckenhorst bei einem Klausurwochenende, das in diesem Jahr als Auftakt der vierjährigen Amtszeit vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen und der Arbeitsaufnahme diente. Im Sinne einer Charismenorientierung konnten sich in der vergangenen Woche alle auf die Spurensuche begeben: Wofür brenne ich? Wo liegen meine Stärken? Was ist mein Talent? Zuhören, Probleme lösen, Kreativität, Gastfreundschaft und vieles mehr wurde genannt. So war ein Kennenlernen auf einer sehr persönlichen Ebene möglich.

Erleben der Kirche vor Ort

Im Weitergehen ging es um das eigene Erleben von Kirche vor Ort. Während durch die Missbrauchskrise und immer neue Enthüllungen, Vertuschen und ausbleibende Veränderungen viele Menschen von der Kirche Abstand nehmen, haben sich die Mitglieder des Pfarreirats für ein Engagement entschieden.

„Was bedeutet Kirche vor Ort für mich, und warum ist es mir wichtig, mich dafür zu engagieren?“, war die Leitfrage für den nachfolgenden Austausch in Kleingruppen. Die Ergebnisse wurden auf Karten gesammelt und sichtbar aufgehängt.

„Welches Bild habe ich von Kirche?“ Mit Illustrationen des Bistums Münster wurden verschiedene Kirchenbilder vorgestellt, beschrieben und das Kirchenbild des letzten Pfarreirats noch einmal neu in den Fokus gestellt: Ein Kirchenbild, bei dem nicht die Hauptkirche und der Pfarrer im Mittelpunkt sind, sondern das Wort Gottes und die Eucharistie in Zentrum stehen und sich davon ausgehend Kirche in verschiedenen Räumen und Orten ereignet und niemand ausgegrenzt wird.

Der Samstag begann mit einem Morgengebet in der Kapelle. Im Anschluss wurde weitergearbeitet. Mitglieder aus dem Pastoralteam, die nicht unmittelbar im Pfarreirat vertreten sind, stellten sich vor und betonten den Wunsch nach regelmäßigem Kontakt. Von ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern wurde die bisherige Arbeit des Öffentlichkeitsausschusses ebenso vorgestellt wie die Gruppe Maria 2.0.

Arbeit des Öffentlichkeitsausschusses

Im Anschluss bildeten sich, als Fortführung der Spurensuche nach eigenen Stärken und Interessen, Gruppen rund um die großen Themen der Gemeindepastoral. Am Ende standen alle mit gezückten Terminkalendern beieinander und suchten Termine für erste Arbeitstreffen.

Da waren Menschen zusammengekommen, die sich mit Herz und Kreativität einbringen wollen für die Kirchengemeinde – ein vielversprechender Anfang für die kommenden vier Jahre im Pfarreirat St. Laurentius. Für die gelungene Vorbereitung und Durchführung dieses Wochenendes gilt ein ganz besonderer Dank dem Vorbereitungsteam: dem Vorstand des Pfarreirates.

Der kleine Stoffpinguin hatte seinen Platz gefunden neben Kerze und Bibel und begleitet den Pfarreirat zukünftig. Foto: Pfarrgemeinde

Der „gemütliche Teil“, sonst immer fester und geschätzter Bestandteil der Klausurwochenenden, musste wegen der Pandemie entfallen – doch Pfarrer Peter Lenfers stelle ein Grillen im Pfarrhausgarten im Sommer in Aussicht. Und der kleine Stoffpinguin, der an diesem Wochenende in der Mitte seinen Platz neben Kerze und Bibel gefunden hatte, soll den Pfarreirat auch die nächsten vier Jahre begleiten.