Neuer Prozessionsweg mit historischem Altar

St. Laurentius an Fronleichnam

Warendorf

Nicht nur der Weg der diesjährigen Prozession der Pfarrgemeinde St. Laurentius an Fronleichnam war ein anderer, sondern auch der Altar im Sophienpark hatte Premiere. Über Martina Mersch hatte die Familie Johannsmann den Altar, der sich ursprünglich in Greffen befand, weitergeben an das Altarteam des Offizierscorps der Dreibrückenschützen.