Neuer Schwung für den Schulsport: Kooperationsvertrag mit Fachbereich Sport der Uni Münster

Katharina Ludwig (2.v.l.) kam als Vertreterin des Instituts für Sportwissenschaft der Uni Münster nach Warendorf, um den Kooperationsvertrag mit der Gesamtschule zu unterzeichnen. Sie wurde von Schulleiterin Gertrud Korf mit Schulhund Fritzi, Eva Wichtrup, Mareike Dege und Endrik Kremkus vor dem Weihnachtsbaum am Standort Von-Ketteler-Straße empfangen.

Das Projekt ist eine Initiative im Rahmen des Handlungsprogramms zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung an Schulen in Nordrhein-Westfalen („Beweg NRW“). Dabei werden laut einer Pressemitteilung der Schule verschiedene Projekte und Maßnahmen zur Lernförderung durch Bewegung in der Sekundarstufe umgesetzt. Inhalt des Projektes ist beispielsweise die individuelle Förderung der Selbstregulation von Schülern der Sekundarstufe I im Sportunterricht.

„Durch die enge Vernetzung und den regelmäßigen Austausch beider Kooperationspartner im Kontext von Bewegung, körperlicher Aktivität, Spiel und Sport können der Schulsport einerseits als auch die Lehrkräfteausbildung andererseits erheblich profitieren“, heißt es im Projektplan „Lernen und Bewegung“ der Universität.

