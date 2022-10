Neuer Vorstand im Amt

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich am Samstag 36 Landfrauen in der Gaststätte Biedendieck in Milte. Vom Vorstand wies Karola Schuckenberg auf das 75-jährige Bestehen des Landfrauenvereins hin, das mit einer Veranstaltung im nächsten Jahr gefeiert werden soll. Nach einem ausgiebigen Frühstück schaute Schriftführerin Birgit Waldmann in ihrem Bericht auf die vergangenen zwei Jahre zurück, berichten die Landfrauen in einer Pressemitteilung. Kassiererin Ingrid Wöstmann verlas den Kassenbericht.

Vorstandswahlen

Die Neuwahlen des Vorstandes leitete Gisela Kellner, stellvertretende Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands im Kreis Warendorf. Ingrid Wöstmann schied nach 16 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Vorstand aus. Wiedergewählt wurden Karola Schuckenberg, Bettina Schoppmann, Claudia Kleine Kracht, Birgit Korwes, Conny Lücker, Tanja Schabhüser und Birgit Waldmann. Neu in den Vorstand gewählt wurden Christine Cord-Kruse, Iwona Abbenhorn, Anne Borgmann und Anja Große Beckmann.

Gisela Kellner berichtete anschließend aus der Arbeit des Kreisverbandes. „Gesellschaft leben ist unsere Stärke“, betonte sie. Es gehe nicht um die Erlebnisse, sondern um die gemeinsame Kommunikation mit dem Gefühl, willkommen zu sein. Sie sprach auch von bewegten Zeiten mit vielen Sorgen und Problemen.

Neues Veranstaltungsprogramm

Karola Schuckenberg blickte auf Veranstaltungen, die der Vorstand für das kommende Jahr geplant hat, zum Beispiel eine Winterwanderung mit anschließendem Glühweinabend, eine Autorenlesung sowie einen Schnupperkurs im Bogenschießen. Die Zusammenarbeit mit der KFD Milte soll in der nächsten Zeit wieder intensiviert werden, sodass einige Veranstaltungen gemeinsam geplant und durchgeführt werden, darunter die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Velen am 3. Dezember.

Schmetterlingshof

Als weiterer Programmpunkt stand die Präsentation des Schmetterlingshofes auf dem Programm, heißt es im Pressetext. Christin Brockmann, gelernte Krankenschwester und Motopädin, berichtete über tiergestützte Therapie von Kindern und Jugendlichen, die sie auf einem Anwesen in der Bauerschaft Hörste seit einiger Zeit anbietet. Zurzeit gibt es auf dem Schmetterlingshof einige ehrenamtliche Mitarbeiter und 15 Tiere, die Kindern durch ein freies Angebot in der Traumabewältigung, Trauerarbeit sowie nach Missbrauch oder Vernachlässigung behilflich sind. Aufgrund langwieriger behördlicher Genehmigungen sei der Schmetterlingshof noch immer komplett auf Spenden angewiesen.