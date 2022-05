Neues Modell wird erprobt

Pfarrkonvent in der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus

Im Rahmen des Pfarrkonvents stellte sich das neue Pastoralteam in der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus jetzt vor und berichtete über erste Ideen und Umsetzung auf dieser Leitungsebene.

Zu einem öffentlichen Pfarrkonvent hatte das neugebildete Pastoralteam der Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus in das Pfarrheim nach Hoetmar eingeladen. Über 40 interessierte Gemeindemitglieder waren gekommen. Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher Gruppen, Einrichtungen und Verbände genauso wie interessierte Gemeindemitglieder. Das im November des vergangenen Jahres neugebildete Pastoralteam bestehend aus Sebastian Bause, Josef Brand, Timo Brunsmann, Susanne Drees, Lukas Färber, Diakon Martin Kofoth, Pfarrdechant Manfred Krampe und Wilma Murrenhoff leitet zusammen mit dem Kirchenvorstand die Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus. „Das Pastoralteam ersetzt den bisherigen Pfarreirat und ist ein vom Bistum Münster unterstütztes Modell zur Erprobung neuer Leitungsformen von Pfarreien“, heißt es erläuternd in einer Pressenotiz. Um dieses neue Leitungsmodell, die Personen und die Arbeit im Pastoralteam, sowie erste Ideen und Umsetzungen vorzustellen, wurde der Pfarrkonvent genutzt.

Zu diesen ersten Umsetzungen des Pastoralteams gehörte die Erstellung eines neuen Logos der Kirchengemeinde, welches die Veränderungen in der Kirchengemeinde gut zum Ausdruck bringen soll. Beim Pfarrkonvent wurde dieses Logo erstmalig präsentiert und erläutert. Im Hauptteil des Abends waren alle Anwesenden eingeladen, Ideen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge für das Leben in der Pfarrei zu formulieren. Die mit dem Logo verbundenen Themen „Gemeinsam – Glauben – Leben“ konnten so direkt mit Ideen gefüllt werden.

Kommunikation und Austausch

Die Kommunikation und der Austausch mit den Mitgliedern der Pfarrei liegt dem neuen Pastoralteam sehr am Herzen. So sollen zukünftig Informationen der Pfarrei auch über soziale Netzwerke bekannt gemacht werden. Der direkte Austausch mit den Gemeindemitgliedern soll durch neue Formate wie das Gesprächsangebot „Talk im Turm“ im Herbst gefördert werden.

Erfreulicherweise haben sich auch an dem Abend Gemeindemitglieder bereitgefunden, für bestimmte Angebote und Projekte die Verantwortung zu übernehmen, so dass mit der Umsetzung einiger gesammelter Ideen schon bald begonnen werden kann. Im wesentlichen positive Rückmeldungen zu der seit dem vergangenen Jahr geltenden Gottesdienstordnung führten zu der Übereinkunft, dass der Pfarrkonvent keine Einwände hat, die bestehende Gottesdienstordnung weiterzuführen. Ein Abendsegen beendete die gelungene Veranstaltung.