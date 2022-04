Neues Vorstandsteam vonnöten

Auf ein bewährtes Vorstandsteam setzen die Fußballer der Warendorfer Sportunion, die auf ihrer Abteilungsversammlung am Montag im Hotel Im Engel optimistisch und voller Tatendrang in die Zukunft blickten. Auch wenn alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Vorstandes einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden, kündigte der Vorsitzende Michael Grothues Veränderungen an: „Es muss sich eine neue Vorstandsmannschaft bilden“, blickte er voraus, nach der kommenden Wahlperiode nicht mehr zur Wahl zu stehen. Der wiedergewählte Seniorenobmann Ralf Sennhenn kündigte an, bereits im kommenden Jahr aufhören zu wollen.

Wiedergewählt wurden zudem der stellvertretende Seniorenobmann Markus Mumm, der Kassierer Andreas Grothues, der Altherrenobmann Marco Walter sowie die Jugendobmänner Andreas Dütting und Roman Bosse. Die Position des Geschäftsführers können die Fußballerinnen und Fußballer weiterhin nicht besetzen.

In seinem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre hoffte der Abteilungschef, dass nach zwei pandemiegeprägten Jahren nun eine „gewisse Normalität“ in den Sport zurückkehre. Insgesamt bestehe die Abteilung aus 868 Mitgliedern, die sich in Herren und Damen sowie alle Altersklassen aufteilen. „Von Nachwuchssorgen nach Corona kann keine Rede sein“, freute er sich über die gut funktionierende Jugendarbeit im Verein.

Im Nachwuchsbereich gut aufgestellt

Für die Jugendmannschaften berichtete Andreas Dütting von einer positiven Saison und Roman Bosse ergänzte für die Kindermannschaften, dass man grundsätzlich gut aufgestellt sei. Lediglich im Bereich der Kleinsten (U6) suche man aktuell nach einem Trainer. Stellvertretend für Markus Mumm berichtete Max Ende, dass sich die erste Damenmannschaft im Mittelfeld der Bezirksliga etabliert habe und sich überwiegend aus Spielerinnen, die aus der eigenen Jugendabteilung gekommen seien, bilde. Ralf Sennhenn rief die Abteilungsmitglieder dazu auf, die erste Mannschaft vor allem bei Auswärtsspielen, bei denen es aller Voraussicht nach demnächst auch um einen Aufstieg gehe, zu unterstützen.

Auf gleich drei Jahre blickten die Mitglieder der WSU-Fußballabteilung zurück. Foto: Andreas Engbert

In den vergangenen beiden Jahren sind, so berichtete es Michael Grothues, zwar auch die Einnahmen der Abteilung im Vergleich zu den Vorjahren gesunken, dafür jedoch auch die Ausgaben. Aus den Reihen der Abteilung wurde Kritik an der Entscheidung des Gesamtvorstands laut, dass in diesem Jahr kein Haushaltsplan der Abteilungen aufgestellt werden solle.

Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes

In dieser Woche starte der Bau eines Geräteraums am Stadtstadion, schaute Michael Grothues nach vorne. Dankbar zeigte er sich, dass seit Oktober des vergangenen Jahres ein neuer Kunstrasenplatz bespielt werden könne. Dessen Einweihung ist für den 6. August vorgesehen. Am 18. Juni wird sich die Fußballabteilung am „Tag des Sports“ beteiligen, mit dem die Warendorfer Sportunion ihr 50-jähriges Bestehen feiern möchte.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der WSU-Fußballabteilung wurden Holger Niemeyer und Peter Trabold sowie in Abwesenheit Peter Lorenz ausgezeichnet. Seit 60 Jahren halten Berni Stähler und Herbert Seifahrt sowie seit 70 Jahren Anneliese Grothues der WSU beziehungsweise deren Vorgängervereinen die Treue. Auch sie wurden in Abwesenheit geehrt.