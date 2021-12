Neustart als Quaterrunde

Zwei Veranstaltungen haben die Aktiven des Kegelclubs „Die Lustigen Elf“ in der Vorweihnachtszeit noch einmal auf der Kegelbahn und zu einem gemütlichen Essen zusammengeführt. Nach langem Überlegen und einem wehmütigen Rückblick stand die Entscheidung fest: Die Damen teilten dem Wirt Miroljub Jankovic mit, dass sie ab dem neuen Jahr das Kegeln einstellen wollen, beziehungsweise altersbedingt müssen.

60 Jahre währte die Tradition des regelmäßig alle vier Wochen stattfindenden Treffens zum Kegeln, das auch verbunden wurde mit dem Austausch der aktuellen Neuigkeiten aus dem Ortsgeschehen und den Familien. An der „Quaterrunde“ wollen die Damen nach einvernehmlichem Beschluss weiter festhalten und das regelmäßige Treffen dann als „Stammtisch“ in ihrem Stammlokal so lange es geht beibehalten.

Mit dem zweiten Treffen in der Vorweihnachtszeit haben sie diesen Neubeginn mit einem festlichen Essen eingeläutet. Zu einem besonderen Dinner trafen sich Margret Sölling, die zu den damaligen Gründungsmitgliedern des Damenkegelclubs gehörte, die Präsidentin und Schatzmeisterin Ulla Sölling, die dieses Essen organisiert hatte, und die Kegelschwestern Anneliese Anzalone, Elisabeth Brunsmann, Elfriede Adick, Alwine Kösters, Paula Pangsy, Irmgard Hahnig und Christel Knoblich-Middendorf im Stiftshof Dühlmann.

Festschrift und Präsente

Ulla Sölling begrüßte ihre Kegelschwestern und sprach in ihrem Rückblick auf insgesamt 60 Jahre kurz die Höhen und Tiefen, aber vor allem die schönen, erinnerungswürdigen gemeinsamen Erlebnisse an. In diesem Zusammenhang überreichte sie jeder Kegelschwester eine nett zusammengestellte „Festschrift“. Aus dem Kreis der jüngeren Mitglieder kam dann noch ein selbst gebasteltes und nett verpacktes Präsent, dessen Inhalt die Damen noch länger an diesen Neustart erinnern wird.