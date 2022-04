In diesem Jahr soll das Krüßingfest wieder in größerem Rahmen stattfinden. Das Organisationsteam hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das am Freitagmorgen vorgestellt wurde.

Viele fleißiger Helferinnen und Helfer beteiligen sich an den Vorbereitungen zum Krüßingfest. Die Verlosung auf dem Kunstmarkt hat in diesem Jahr einen besonderen Hauptpreis: Es ist das Gemälde „Der Weg“ des Freckenhorster Künstlers Heinz Josef Recker.

Zwei Jahre litt das beliebte Krüßingfest unter der Corona-Pandemie, doch in diesem Jahr soll es wieder in größerem Rahmen stattfinden. „Wir wollen wieder in bekanntes Fahrwasser kommen“, sagte Pfarrer Manfred Krampe bei der Vorstellung des Programms im evangelischen Gemeindehaus. Beim Neustart in die Normalität sei es schwierig, wieder alles auf die Beine zu stellen, aber alle Beteiligten seien optimistisch. „Das Verlangen ist größer als das Bangen. Es ist ein Fest, das wir hier alle gerne feiern.“

Zum Auftakt findet am 6. Mai (Freitag) ein Open-Air-Kirchenkabarett statt. Im Kreuzgang an der Stiftskirche wird das Trio „3UnEinigkeit“ auftreten. „Es gibt theologische Streitgespräche, die in der Einigkeit der Uneinigkeit münden. Jesus hatte ja auch eine kabarettistische Ader“, berichtete Markus von Hagen, einer der drei Protagonisten. Kirsten Risse empfiehlt den Besuchern, ein paar warme Decken mitzubringen. Für Getränke sorgt die KG Silber-Blau.

Am 7. Mai (Samstag) startet das Programm um 14 Uhr mit dem Kindertrödelmarkt auf dem Kirchplatz. „Die Kinder dürfen sich kostenlos aufstellen. Das läuft von allein“, sagte Gaby Dühlmann. Um 15 Uhr ist die Eröffnung der Kirmes mit Bürgermeister Peter Horstmann und der stellvertretenden Bürgermeisterin Doris Kaiser. Zehn Schausteller werden erwartet, und als kleines Eröffnungsspiel können die Gäste „Frösche raten“ und etwas gewinnen.

Der Maibaum wird um 15.30 Uhr feierlich eingeweiht. „Aus Sicherheitsgründen wird er schon vorher aufgestellt“, erklärte Kirsten Risse. Es folgt ein gemütlicher Ausklang bei Wein und Bier auf dem Markt- und Kirchplatz.

Der Sonntag ist traditionsgemäß der Tag der Krüßingprozession. „Wir wollen den kirchlichen Teil in die Normalität bringen“, berichtete Pfarrer Krampe. Die Prozession werde in ökumenischer Gemeinsamkeit gestaltet und der übliche Weg gegangen. „Wir haben vier Stationen auf dem Weg, die von vier Gruppen gestaltet werden.“ Fest zugesagt haben hier bereit der St.-Magdalenen-Kindergarten und die Initiative Münsterland. Die Stationen sind am Schloss, an der Schule, am Kreuzkloster und an der Pauluskirche. Für das Festhochamt wurde als Festprediger Willibert Pauels aus Wipperfürth eingeladen. „Er tritt auch im Karneval in Köln auf. Er will mehr Trost als Moral verkünden“, sagte Krampe. Als Zelebrant wird Pfarrer Ulrich Müller aus Marl in der Stiftskirche sein. Der Kirchenchor St. Bonifatius wird ohne Orchester und in kleiner Besetzung auftreten. „Viele haben Angst sich anzustecken“, erklärte die Vorsitzende Maria Westhoff.

Für den Kunstmarkt konnten die Organisatoren wieder 32 bis 34 Künstler gewinnen. Die Aussteller geben wieder handgefertigte Stücke für die Verlosung, die um 17 Uhr stattfinden soll. „Wir gestalten ein Schaufenster in der Stiftsapotheke“, berichtete Kirsten Risse. Es gibt zudem einen echten Hauptpreis, der schon seit drei Jahren bei Achim Hensdiek schlummert. Es handelt sich um ein großes Gemälde des Freckenhorster Künstlers Heinz Josef Recker mit dem Namen „Der Weg“. Es wurde vom Warendorfer Hermann Becker für Krüßing gespendet. Außerdem wird der Künstler Heinrich Schwarze Blanke ein Wimmelbild von Freckenhorst anfertigen, zu dem jeder Besucher Ideen beisteuern kann.

Am Sonntag warten noch viele weitere Programmhöhepunkte auf die Gäste. Neben der Kirmes wird aus gegen 13.30 Uhr eine Oldtimer-Trecker-Schau auf dem Kirchplatz geben. Um 15 Uhr spielt der Berittene Fanfarenzug „Krüßingklänge“ in der Stiftskirche. Zudem wird es eine Führung für Kinder in den Glockenturm und eine Führung durch die Stiftskirche geben. Nach der Festandacht in der Stiftskirche klingt der Sonntag mit einem Dämmerschoppenkonzert mit Volksliedern am Wein- und Bierstand aus.

Am 9. Mai (Montag) findet um 14.30 Uhr ein Gottesdienst mit Krankensalbung in der Stiftskirche statt. Die Kirmes lädt zum Familientag ein. Am Abend bietet die LVHS um 19 Uhr einen interessanten Vortrag mit Elmar Brok an. „Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Analyse, Konsequenzen und Perspektiven für Deutschland, Europa und die Nato“ lautet der Titel.

Am 10. Mai wird für die angehenden Schulkinder ein Wortgottesdienst in der Stiftskirche angeboten. Beendet wird die Krüßingwoche am 13. Mai (Freitag) mit der Abschlussprozession aus der Bauerschaft Gronhorst.