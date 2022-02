Nicht grundsätzlich mit Investoren

Grundsätzlich Kindergärten nur noch mit privaten Investoren bauen? Das kommt für eine Mehrheit des Sozialausschusses nicht infrage – eine Einzelfallentscheidung aber schon. Nur mit dieser Einschränkung stimmte das Gremium in der letzten Sitzung dem Antrag der FDP zu.

„Wir möchten das nicht so. Wenn der Investor das Grundstück mitbringt, gut, aber wenn die Stadt es geben soll – lieber nicht“, so Dr. Martin Thormann. Sei man Eigentümer, könne man selbst entscheiden. Im anderen Fall müsse man sich bei Veränderungen erst mit einem Partner einigen. Zudem zeichne sich ab, dass Investoren selbst mit der höchstmöglichen Miete nach dem KiBiz, dem Kinderbildungsgesetz, nicht hinkämen. Das werfe die Frage auf, ob öffentliche Mittel zugeschossen werden müssten.

Die Diskussion hat aktuell wegen dreier fälliger Neubauprojekte an Fahrt gewonnen, aber auch wegen der in diesen Fällen nötigen Leihe von Containern für die zwischenzeitliche Unterbringung ganzer Kitas bis zum Bau einer „festen Einrichtung“.

Als Eigentümer bleibt mehr Fexibilität

Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann warf einen Blick auf die nächsten fälligen Neubauten beziehungsweise Interimsstandorte in Container- oder Modulbauweise. Zunächst ist der nach Überprüfung mehrerer potenzieller Standorte bevorzugte Platz für die Interims-Kita in Hoetmar gefunden: Sie soll auf dem Lanwehrpark unterkommen. Die Anbindung an den Verkehr liefert die Lindenstraße, wie Jugendpfleger Ansgar Westmark nach der verwaltungsinternen Prüfung erklärte.

Auch wenn andere Mitglieder die Module nach Besichtigung von Haus sieben der Elterninitiative Am Eichenwäldchen laut Vorsitzendem Andres Hornung als „freundlich und hell“ empfanden, begründete Günter Belt die Ablehnung weiterer Leihcontainer durch die FDP: „Mietkosten von 175 000 im Jahr. Und was passiert damit nach drei Jahren? Es wird abgerissen!“ Heruntergerechnet ergebe sich eine Tagesmiete von rund 1000 Euro. „Das können wir uns nicht leisten!“

„Ich muss deutlich widersprechen“, verwahrte sich der Bündnisgrüne Klaus Aßhoff, „ich wüsste keinen besseren Zweck als diesen.“

Zwar gab Martin Thormann Freidemokrat Belt Recht, natürlich seien solche Mietkosten für Leihcontainer „ein stückweit ärgerlich“. Aber die „vielleicht wird‘s ja günstiger.“

Auch Alfons Havelt (CDU) verstand die Ablehnung der FDP, wies aber darauf hin, dass die Stadt nunmal mieten müsse#, weil die von Ansgar Westmark geschilderten Bedarfe für Kindergartenplätze unstrittig seien.

Günter Belt bleibt dabei und sagte zu allen drei Interimslösungen (Hoetmar, Awo-Kindergarten In de Brinke und Kita Wilde Wiese in Freckenhorst) „Nein“, während die Mehrheit zustimmte.

Aktuell geht die Verwaltung bekanntlich von rund 90 neuen Plätzen für Unter- und Überdreijährige aus, die zunächst für drei Jahre in den Zwischenlösungen untergebracht werden und 2025 in dann fertige Neubauten einziehen sollen. Der Rat fällt die endgültige Entscheidung am Donnerstag nächster Woche.