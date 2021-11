„Nichtwissen“ zur Schau gestellt

Überraschung bei der Vernissage „Malerei & Poesie“, in der Künstlerin Rita Drüke ihre Werke aus Acryl, Bitumen, Eisen, Kohle und Öl ausstellt: Die Laudatio schien so gar nicht dem Gusto des Publikums gefallen zu haben. Da trat die Kunst in den Hintergrund.

Künstlerin Rita Drüke, Gastredner Dr. Friedhelm Busch und Gastgeberin Rosemarie Friedrichs kurz vor den Redebeiträgen.Viele interessierte Gäste waren am Sonntagnachmittag zur Vernissage in die Oststraße gekommen.

Das Verlangen nach kreativem Schaffen war groß. Die Vernissage „Malerei & Poesie“, die erste seit mehr als einem Jahr, lockte am Sonntagnachmittag somit viele Kunstinteressierte in die Oststraße, wo Künstlerin Rita Drüke ihre Werke aus Acryl, Bitumen, Eisen, Kohle und Öl ausstellt.

Mythologie und Poesie, besonders Rainer Maria Rilke, inspirierten sie in ihrem Schaffen. Besonders fiel auch die Inszenierung in den Räumen aus: So hatte die Künstlerin Laub auf dem Fußboden drapiert. Die Gäste sahen klassische Themen, dargestellt in moderner Kunst: Amor, Hermes, Orpheus oder auch Rilkes Panther.

Gastgeberin Rosemarie Friedrichs begrüßte ihre Gäste voller Vorfreude und sichtlich euphorisch. „Wir haben das Gefühl: Diese Ausstellung ist ein echtes Highlight.“ Und das „nicht nur wegen der außergewöhnlichen Bild-Formate XXL, sondern wegen der außergewöhnlichen Verbindung von Malerei und Poesie“. Auch Künstlerin Rita Drüke freute sich auf den Austausch mit den Besuchern, wollte gerne über ihre Intention sprechen und ihre Arbeiten präsentieren.

Offenen, freundliche Stimmung

In dieser offenen, freundlichen Stimmung kündigte Friedrichs den Laudator des Tages, Dr. Friedhelm Busch, an. Er sei ein Freund des Hauses und werde mit seinem „Nichtwissen“ über Kunst im Allgemeinen und im Besonderen bezaubern und überraschen, hatte Friedrichs den ehemaligen Chef des NTV-Börsenstudios guter Dinge und erwartungsvoll angekündigt.

Er überraschte tatsächlich – wenn auch nicht auf positive Art. In seiner beruflichen Karriere habe er viele Sachverhalte kommentiert – aber immer nur Dinge, von denen er Ahnung habe, so Busch. Warum er ausgerechnet im Rahmen einer Vernissage, in deren Rahmen die Künstlerin und ihre Kunst im Mittelpunkt stehen sollten, von diesem Ansatz Abstand nahm, blieb sein Geheimnis.

Befremdlich-launig wirkende Rede

„Ich habe von moderner Kunst so gut wie gar nichts verstanden und bin auch kein Anhänger moderner Kunst“, räumte er unumwunden zu Beginn seiner eher befremdlich-launig wirkenden Rede ein.

Anfangs fragte sich der irritierte Zuhörer noch, wann Busch die vielzitierte Kurve bekommen und zur aufrichtigen Würdigung der Künstlerin kommen würde. Die Antwort: Spät und vergleichsweise dezent. Er schweifte ab, referierte über Picasso, Rilke, Italien, das „langweilige Weimar“ oder qualifizierte ganze Berufszweige ab.

Zu Drükes Werken hielt er sich derweil zurück – Moderne Kunst sei eben nicht leicht konsumierbar; man müsse sich lange mit ihr befassen, versuchte er scheinbar selbstironisch mit seinem offen zu Schau gestellten Nichtwissen zu kokettieren.

Plumpe Nachfragen

In seinem Altbau hinge nur darstellende Kunst aus dem 18 und 19. Jahrhundert. Zwar attestierte Busch Drüke, ihr Haus zu einem großen Atelier gemacht zu haben, in der Natur zu leben und in dieser zu arbeiten, befand, man müsse moderne Kunst hoch schätzen, doch fiel er zugleich durch unangenehme Aussagen und plumpe Nachfragen auf. So fragte er erst vor sichtbar abnehmbarer Zuhörerschar – im Raum nebenan hatte bezeichnenderweise der Saxofonist das Spiel wieder aufgenommen – bei der Künstlerin nach, wie sie eigentlich die großen Gemälde transportiere.

Spöttisch wirkten auch Anmerkungen zu einem ihrer Werke: Man müsse es nur lange genug ansehen, dann sei ein Stier zu erkennen. Rita Drüke verkam in diesen langen Minuten zur Statistin an dem eigentlich für sie so wichtigen Tag. Mancher Gast stellte Busch im Anschluss unmittelbar zur Rede, andere verließen ob des Auftretens des Redners frühzeitig die Ausstellung. Schade, dass Kunst und Künstlerin auf diese Art in den Hintergrund gerieten.

Bis März 2022 wird die Ausstellung mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr in der Galerie in der Oststraße 21 zu sehen sein.