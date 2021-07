Niedrigschwelliges Angebot kommt an

Hoch erfreut über die große Resonanz der Freckenhorster auf das mobile Impfangebot des Kreises zeigten sich am Freitagmorgen Dr. Thomas Dorsel, Dr. Philipp Stalling und Jens Meininghaus, Koordinator des Impfzentrums Ennigerloh.

Das Impfmobil des DRK-Ortsvereins Oelde stand gerade einmal eineinhalb Stunden auf dem Aldi-Parkplatz an der Industriestraße, da hatten die Kardiologen Dorsel und Stalling schon zahlreiche Aufklärungsgespräche mit Impfwilligen geführt.

Das niedrigschwellige Angebot komme bei den Menschen gut an, hat Jens Meininghaus festgestellt. Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, falle bei vielen Bürgern ganz spontan, sobald sie das Impfmobil auf den Parkplätzen vor Supermärkten, Rathäusern oder in den Fußgängerzonen sähen. Keine umständliche Anmeldung über das Internet, keine langen Wartezeiten, das kam auch in Freckenhorst offenbar gut an. Tatsächlich seien hier allein in in den ersten eineinhalb Stunden zwischen 50 und 60 Personen mit den Impfstoffen Biontech oder Johnson & Johnson geimpft worden, schätzte Dorsel. Den Impfungen gingen intensive Aufklärungsgespräche voraus, in denen die Ärzte auch über mögliche Impfreaktionen informierten.

Ein Impfling war mit dem Fahrrad sogar eigens aus Lienen (Kreis Steinfurt) nach Freckenhorst gekommen, um sich den Pieks noch vor dem Antritt einer Urlaubsreise abzuholen. Die Erklärung: Im Impfzentrum des Kreises Steinfurt sind Impfungen am Vormittag derzeit nicht möglich. Für alle, die am Freitag in Freckenhorst ihre Erstimpfung bekommen haben, wird in vier Wochen, am 27. August, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr, die Zweitimpfung auf dem Parkplatz an der Industriestraße möglich sein. Auch Erstimpfungen würden dann wieder angeboten, versichert Dr. Thomas Dorsel. Für das Team vom Impfmobil ging es am Freitagnachmittag weiter nach Sendenhorst.

Der Blick auf den „Tourneeplan“, wie Dr. Philipp Stalling den Fahrplan des Impfmobils augenzwinkernd nennt, zeigt, dass das Mobil heute von 9 bis 13 Uhr in Beelen auf dem Parkplatz des Combi-Marktes und am Nachmittag von 15 bis 18.30 Uhr in Ahlen in der Fußgängerzone steht.