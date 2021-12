Niemand sollte diese Lichtsymbole übersehen

In Warendorf setzte die evangelische Kirchengemeinde ein Zeichen, indem sie Fenster der Christuskirche und des Martin-Luther-Hauses grün erstrahlen ließ.In Warendorf setzte die evangelische Kirchengemeinde ein Zeichen, indem sie Fenster der Christuskirche und des Martin-Luther-Hauses grün erstrahlen ließ.Die „Initiative Münsterland für unbegleitete Kinder in Moria/Lesbos“ beleuchtete Fassade und Fenster der Pauluskirche in Freckenhorst.

Europaweit wurde am Wochenende unter dem Motto „Grünes Licht für die Aufnahme“ ein Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten gesetzt. Seit mehreren Wochen rufen verschiedenste Organisationen auf, Fenster oder Hausfassaden grün zu beleuchten, um auf die Situation der Menschen aufmerksam zu machen, die sich derzeit auf der Flucht befinden. In den Fokus sollen dabei nicht nur die fliehenden Menschen der Grenzregion zwischen Polen und Belarus genommen werden.

In Warendorf setzte die evangelische Kirchengemeinde ein Zeichen, indem sie Fenster der Christuskirche und des Martin-Luther-Hauses grün erstrahlen ließ. Beide Gebäude liegen direkt an der B 64, die Aktion war so für viele Vorbeifahrende zu sehen. Nicht zuletzt, weil durch den Abriss des Anbaus das Martin-Luther-Haus wieder gänzlich zur Geltung kommt.

Mitgefühl mit allen Menschen auf der Flucht

Die „Initiative Münsterland für unbegleitete Kinder in Moria/Lesbos“ beleuchtete die Fassade und die Fenster der evangelischen Pauluskirche in Freckenhorst am dritten Adventssonntag mit grünem Licht.

Das Folgende kommt von Pfarrer Behring dazu: „Die Evangelische Kirchengemeinde Warendorf hat mit der Beteiligung an der Aktion ,Grünes Licht für Hoffnung‘ ein deutlich sichtbares Zeichen der Unterstützung insbesondere für die Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze gesetzt.

Es ist ein grünes Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, um Migranten im Niemandsland zwischen der polnischen und belarussischen Grenze zu zeigen, dass sie hier Hilfe bekommen können. Die Lichter brennen an Privathäusern.

An polnisch-belarussischer Grenze Zeichen für Hilfe

Der polnische Anwalt Kamil Syller lebt im Grenzgebiet und hat das Projekt ins Leben gerufen, um Menschen zu helfen, die dringend Lebensmittel, warme Kleidung oder andere Dinge des täglichen Bedarfs benötigen. An manchen Häusern ist ein grünes Licht installiert und eingeschaltet, um den Migranten zu signalisieren, dass sie eine Mahlzeit, warme Kleidung und Hilfsgüter erhalten können.

Solange Menschen an der Grenze weiter in Lebensgefahr sind, sind wir gefordert, auf ihre Notlage aufmerksam zu machen.“