Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun! … denn bald ist Nikolausabend da!“ Das Weihnachtswäldchen hat der Nikolaus an seinem Namenstag seit vielen Jahren auf der Liste seiner Besuchsstationen. Und so war er auch am Dienstag in Warendorf zu Gast, um Kinder zu bescheren. Der Nikolaus, gespielt von Martin Decker, reiste mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht in einer Kutsche vom Nordrhein-Westfälischen Landgestüt, gezogen von imposanten Kaltblütern, auf dem Kirchplatz St. Laurentius an. Eine Fanfarengruppe der Schule für Musik kündigte die Ankunft an. Vor dem Kirchenportal warteten bereits zahlreiche Kinder auf die Ankunft des Heiligen Mannes. Sie trugen Gedichte vor oder sangen Lieder. Zur Belohnung gab es für jedes Kind Hefesternchen.