Nikolaus freut sich über viele Kinder

Nachdem die Kinder in Freckenhorst zwei Jahre auf den Nikolaus verzichten mussten, war die Wiedersehensfreude am Montag umso größer. Aufgrund des Schneefalls ging es in die Stiftskirche, und die war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Kutschfahrt fiel aus. „Ich freue mich, dass ich Euch wiedersehen darf“, sagte der Nikolaus. „Es ist ein glücklicher Zufall, dass in diesem Jahr das Nikolaus-Collegium sein 75-jähriges Bestehen feiert.“ Er dankte Knecht Ruprecht und den fleißigen Helfern der Nachbargemeinschaften und versprach: „Auch in diesem Jahr ist eine besondere Überraschung in den Tüten.“ Der berittene Fanfarenzug sorgte für den musikalischen Rahmen.