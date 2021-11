Nikolause sagen Sitzung und Synode ab

„Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten liegt uns sehr am Herzen“, schreibt Primas Richard Poppenborg des Nikolaus-Collegiums der Stiftsstadt. „Daher haben Vorstand und Konsistorium schweren Herzens kurzfristig entschieden, dass leider auch in diesem Jahr sowohl die Mitgliederversammlung wie auch die Wintersynode am heutigen Freitagabend ausfallen müssen. Hierfür bitten wir um Verständnis“, heißt es in seiner Mitteilung. Ob überhaupt und welche Aktivitäten zum Nikolausabend möglich sein werden, sei leider auch noch mehr als ungewiss. „Wir überdenken zurzeit verschiedene Möglichkeiten. Daher bitten wir alle Nikolause und Ruprecht, die unter 2G-Bedingungen bereit sind, bei möglichen Aktivitäten mitzuwirken, sich – soweit noch nicht geschehen zu melden unter: primas@nikolaus-collegium.de. Über die aktuelle Entwicklung wird auf der Homepage des Nikolaus-Collegiums informiert.