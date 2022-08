Noch lange nicht fertig

Herwig Behring ist seit 25 Jahren evangelischer Pfarrer in Warendorf

Warendorf

Seit bald 25 Jahren ist Herwig Behring Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Warendorf. In diese Zeit fallen eine gescheiterte Gemeindefusion, zwei Kirchenschließungen und der Rückbau des Martin-Luther-Hauses, aber auch die Gründung der Gemeindestiftung. Mit welchen Gedanken schaut der Geistliche auf das vergangene Vierteljahrhundert?

Von Ulrike von Brevern