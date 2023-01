Noch nie so viele Chancen

Krieg in Europa? Den kannte Ali Can nur aus Geschichtsbüchern. Bis der 29-Jährige sich auf Wladimir Putins Befehl zum ersten Mal klarmachte: Der Krieg ist da. Er ist nah. Und trotz der auch nach Warendorf geflüchteten Menschen aus der Ukraine noch weit genug weg, fand Can am Sonntagmittag im Theater am Wall, um einfach mal dankbar zu sein für das Leben in Freiheit.

