Notsituationen sichtbar machen

Die Situationen in Moria und in Afghanistan beleuchten derzeit verschiedene Ausstellungen im Stadtgebiet von Warendorf.

An verschiedenen Orten in Warendorf sind in diesen Tagen Bilder aus dem Flüchtlingslager in Moria sowie Plakate, die auf die Situation in Afghanistan aufmerksam machen, zu sehen. Das Gemeinschaftsprojekt „Now you see me Moria“ wurde im August 2020 von Amir, einem jungen afghanischen Flüchtling, und Noemì, einer spanischen Bildredakteurin, die in den Niederlanden lebt und arbeitet, initiiert. Um die Menschen in Europa auf die unmenschliche Situation in Moria aufmerksam zu machen, haben sie einen Instagram-Account eingerichtet, auf dem Fotos und Geschichten über das tägliche Leben im Migranten- und Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos geteilt werden.

Das Besondere an diesen Fotos ist, dass sie von Amir aufgenommen wurden, der selbst ein Flüchtling war und ein Jahr lang in Moria festsaß. In Koautorenschaft mit Noemì, Ali und Mustafa aus Afghanistan und Qutaeba aus Syrien, ebenfalls in Moria lebende Flüchtlinge, zeichnet er das Leben dort auf. Diese Fotografen sind wie keine anderen in der Lage, die intime Alltagswelt der Bewohner darzustellen, weil sie selbst ein Teil davon sind. Aus Sicherheitsgründen sind die Flüchtlinge auf den Bildern nicht erkennbar.

Die Initiative Münsterland – für unbegleitete Kinder in Moria – präsentiert derzeit eine Ausstellung von Bildern aus Moria in der Öffentlichen Bücherei von St. Bonifatius in Freckenhorst.

Der Einzug der Taliban in Afghanistan im August 2021 habe viele Menschen in eine scheinbar ausweglose Situation gebracht, erläutert die Initiative in einem Pressetext. Vor allem Frauen und Kinder stünden schutzlos vor einer beängstigenden und einschüchternden Wand aus Unterdrückung und Verzweiflung.

„Now you see me Moria“ hatte Designerinnen und Designer aus aller Welt dazu aufgerufen, Plakate zu gestalten, die auf die Situation in Afghanistan aufmerksam machen. Viele Designer haben geantwortet, sodass zahlreiche Poster entstanden sind, die im Internet heruntergeladen werden können (nowyouseememoria.eu/gallery/now-or-never). Dort zeige sich deutlich, warum Menschen aus ihrer geliebten Heimat flüchten und sich nach Schutz und Geborgenheit sehnen.

Ausstellungsende am 8. März

In Kooperation der Evangelischen Kirchengemeinde mit der Seebrücke Warendorf und Amnesty International Warendorf werden derzeit an vielen öffentlich zugänglichen Orten, wie Geschäften, der Sparkasse an der Münsterstraße, öffentlichen Gebäuden und Schulen Ausstellungsplakate gezeigt, die auf die Situation der Frauen in Afghanistan aufmerksam machen. Die Ausstellung endet am internationalen Frauentag (8. März). Eine Zusammenstellung zahlreicher Poster ist in der Christuskirche zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 8. März täglich von 11 bis 17 Uhr.

Unter dem Titel „Afghanische Frauen in Not“ findet am 8. März (Dienstag) um 19 Uhr in der Christuskirche Warendorf eine Veranstaltung zu den Grafiken mit Lyrik, Musik und persönlichen Texten von Geflüchteten und Gefährdeten aus Afghanistan statt.