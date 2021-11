Nur Gewinn für die Umwelt – noch

Zapfspitze: die zwei Ladesäulen gegenüber dem Sophiensaal. Seit Januar gingen hier an einer 4100 Kilowattstunden durchs Kabel. Ab 4000 sind die Betriebskosten amortisiert – die Kosten für Anschaffung und Aufbau von bis zu 9000 Euro nicht.Regeln für die Watt-Tanke: Damit auch andere etwas für ihre Batterien bekommen, gilt an der Molkenstraße ein Zeitlimit. Hier gibt es Strom fürs Auto. In Warendorf wächst die Zahl der öffentlichen Ladesäulen bis Mitte nächsten Jahres auf 20.

Foto: Jörg Pastoor