Nur glückliche Gesichter

„Wir sind so froh, heute hier zu stehen, um den Startschuss für den Neubau geben zu können und es endlich losgeht“, betont Peter Horstmann am Montagnachmittag in Freckenhorst an der Grundschule beim Startschuss zum Neubau der geplanten Zweifeldsporthalle, also eine teilbare Variante – auch für außerschulische Veranstaltungen. Bereits 2016 sei klar geworden, dass der Ort dringend eine neue Halle benötige, 2018 habe man den Beschluss gefasst, so der Bürgermeister weiter. Zweimal hätte die Stadt Fördergelder für den Sportstättenbau beantragt und zweimal sei dies abgelehnt worden.

