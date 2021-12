Nur „Gut“ in Mathe hat ihn doch gewurmt

Besonders an den mathematischen Teil seiner Prüfung kann sich Johann Dargel gut erinnern: „Der Bursche hat mir damals die Auszeichnung versaut.“ Der Prüfer hatte ihn damals aus dem Konzept gebracht, weshalb Dargel, damals 27, nicht ganz fertig wurde. Deshalb steht „nur“ ein „Gut“ im Zeugnis seiner Meisterprüfung. „Das hat mich immer ganz gewaltig geärgert.“ Trotzdem hat Dargel mit Auszeichnung seinen Meister als Bäcker gemacht. Und zwar am 20. Dezember 1951. Vor 70 Jahren.

Einen Diamantenen Meisterbrief aus so einem Anlass wird Bernhard Blanke wohl kein zweites Mal übergeben. Der Vizepräsident der Handwerkskammer Münster hatte den heute 97-Jährigen am Montagabend mit diesem selten ausgestellten Papier zu Hause im Brigadiersweg besucht. „Danke für Deine jahrzehntelange Treue zum Berufsstand“, meinte Blanke und richtete auch die Grüße von Präsident Hans Hund aus. Johann Dargel staunte über den großen Bogen und verwies trocken auf den Goldenen Brief an der Wand im Flur: „Da hängt ja schon was.“

„Lehrling ist jedermann, Geselle ist, der was kann, Meister ist, der was ersann“ gab Bernhard Blanke den alten Spruch wieder. Johann Dargel habe bewiesen, was er kann. Dargel selbst, kriegsverwundet und „Ostvertriebener“, hätte es in Warendorf nicht leicht haben müssen damals. Doch Bernhard Wiese, selbst im Krieg verletzt, habe ihn damals eingestellt. Das vergisst er nicht: „Dem bin ich dafür bis heute dankbar.“ Danach sei er zu Bäcker Heidgut gegangen, dann zu Pumpes und Heinemann und schließlich zu Dreischulte.

Neben seinem Ehrenamt – Dargel war unter anderem im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer – und der Kolping-Mitgliedschaft war auch noch etwas Zeit fürs Gemütliche: Kegeln mit den „Süßen Jungs“, der nur aus Bäckern bestehenden Kegelbruderschaft.