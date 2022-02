Obdachlosigkeit aktiv abwenden

Fehlendes Bewusstsein im Umgang mit Geld und den Grundlagen eines Haushalt kann in die Wohnungslosigkeit führen. Das Sozialamt will konkrete Hilfen anbieten.

Nicht jeder Mensch muss seine Wohnung verlieren – das scheint für viele nicht Betroffene klar, war aber auch die Kernbotschaft von Iris Blume. Die Sozialamtsleiterin beleuchtete im Fachausschuss Dienstag die Phase, die für manchen zur Obdachlosigkeit führen kann.

Oder ihn oder sie zum „Wohnungslosen“ macht, wie die Beschreibung am Ende der Tagesordnung für Blumes Thema betitelt war. Grund für die Beschäftigung war ein Blick auf die Realität der täglichen Arbeit in ihrem Team. Im Umgang mit manchen Menschen in städtischen Unterkünften und SGB-12-Beziehern, gestand sie ein, seien „wir an unsere Grenzen gestoßen“.

Hilfestellung bei „selbstverständlichen“ Dingen

Nach Beschwerden aus Nachbarschaften haben Kollegen den Zustand von einigen Wohnungen als „absolut nicht gut“ beschrieben. Offenbar sei hier bei den Bewohnern nicht die Basis dessen vorhanden, was für eine Haushaltsführung nötig sei. Es fehle an Struktur, einige der Betroffenen in diesem Personenkreis stünden auch aus eigener Überforderung mit der Bewältigung von Dingen des täglichen Lebens kurz vor der Räumungsklage und damit dem Wohnungsverlust – in der Regel wegen nicht mehr zu bewältigender Schulden.

Daraus entwickele sich nachvollziehbar „sehr, sehr großer Bedarf, sich um diese Menschen zu kümmern, vielleicht auch nur kleine Veränderungen im Alltag anzustoßen.“

„ »Der Bedarf ist da, der Aufbau so einer Unterstützung ist auf jeden Fall sinnvoll.« “ Sozialamtsleiterin Iris Blume

Das funktioniere aber nur, indem man Vertrauen zu den Menschen aufbaue, niederschwellige Angebote mache. Eine solche „aufsuchende“ Hilfe könne Unterstützung anbieten, im Falle finanzieller Sorgen zum Beispiel mit Schuldnerberatern zu arbeiten, bevor es zu spät und eine Wohnung nicht mehr zu halten sei.

Das sei laut Iris Blume eine bisher so nicht vorhandene Art Präventionsansatz, auch um Wohnungslosigkeit verhindern. „Wir haben darüber auch mit dem Kreis gesprochen und sind uns einig, dass dieser Kreis von Menschen relevant ist.“ Es gebe gemäß Sozialgesetz grundsätzlich die Möglichkeit, solche Hilfen zu finanzieren.

Daraufhin habe es Kontakt zum Sozialdienst katholischer Männer (SKM) vor Ort gegeben. Auch dort sei bestätigt worden: „Der Bedarf ist da, der Aufbau so einer Unterstützung ist auf jeden Fall sinnvoll“, so Blume weiter.

Neuartiger Ansatz von Vorbeugung

Deshalb sei die Richtung für sie klar. „Wir wollen das hier für Warendorf entwickeln.“ Die Mitglieder des Ausschusses nahmen es mit teils betroffenen Gesichtern zur Kenntnis.

Sowohl Männer als auch Frauen sind laut Blume von Lebenslagen betroffen, die in die Obdachlosigkeit zu münden drohen, antwortete Iris Blume auf die Nachfrage von Ingeborg Pelster.