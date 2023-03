Oertker-Bau für die Zukunft gut aufgestellt

Heinz-Dieter Oertker ist in Ruhestand gegangen. Er hat sein seit 98 Jahren familiengeführtes Bauunternehmen an die gleichberechtigten Gesellschafter Stephan Röttger und René van der Wurff übergeben.

Handschlag: Heinz Dieter Oertker (links) hat sein seit 98 Jahren familiengeführtes Unternehmen an die gleichberechtigten Gesellschafter Stephan Röttger (rechts) und René van der Wurff übergeben.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. . .“ Diesen Song von Udo Jürgens mag Heinz-Dieter Oertker vielleicht im Kopf gehabt haben, als er Anfang des Jahres mit 66 Jahren sein seit 98 Jahren familiengeführtes Bauunternehmen in neue Hände gab. Seine Geschäftsanteile der Firma Oertker Bau GmbH & Co. KG hält jetzt Stephan Röttger. Ein Eigengewächs.