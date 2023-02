Offshore spielt bei „Jazz live“

In der Konzertreihe „Jazz live“ wird am Donnerstag (16. Februar) die Kölner Band Offshore im Dachtheater des Theaters am Wall auftreten.

Kölner Band will mit Improvisationen begeistern

Die Musiker der Formation Offshore sind Absolventen der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und spielen mittlerweile seit 13 Jahren zusammen. Mit den Jahren hat sich die Band wie ein Organismus verändert und entwickelt. Die Musiker verstehen sich als Kollektiv, welches seine eigene Sprache entwickelt hat und spricht, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Ihr Repertoire bestehe ausschließlich aus Eigenkompositionen. Die Stücke bilden eine Basis, von welcher aus es überall hingehen kann. Eingängige Melodien und Rhythmen werden improvisatorisch an spontane Ideen angepasst. Bestehende Formteile werden geöffnet, neue hinzu improvisiert, Stücke miteinander verbunden, mit anderen Worten: aus der Quelle der Komposition wird geschöpft, was der Moment gerade musikalisch einfordert.

Mehr als 100 Konzerte

Allen Bandmitgliedern ist der besondere Bandsound zu eigen geworden und alle fühlen sich in der Verantwortung, musikalische Entscheidungen zu treffen, heißt es in der Ankündigung weiter. Durch mehr als 100 gemeinsame Konzerte, unter anderem WDR Jazzfest, Jazzfestival Saarbrücken, Jazzrally Düsseldorf, und drei gemeinsam veröffentlichte Alben ist eine gemeinsame Art Musik zu machen gewachsen, die auf tiefem gegenseitigen Verständnis beruht und so eine außergewöhnliche, musikalische Freiheit zulässt.

Offshore werden in folgender Besetzung spielen: Christoph Möckel (Tenorsaxofon und Bassklarinette), Constantin Krahmer (Klavier), Roger Kintopf (Bass) und Fabian Rösch (Schlagzeug). Entgegen einer ursprünglichen Ankündigung wird Dierk Peters beim Konzert im Dachtheater nicht dabei sein können.

Informationen zu allen Konzerten der Spielzeit sind online beim Theater am Wall und bei Jazz in Warendorf abrufbar. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4, Telefon: 02581 / 545454 oder online sowie an allen Vorverkaufsstellen der Reservix GmbH.