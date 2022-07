Oft geht auch „vhs-zuhause“

Die Volkshochschule startet am 5. September ins neue Programmjahr. Das umfangreiche Angebot an Präsenzkursen wird ergänzt durch zahlreiche online-Angebote. Das gesamte Programmangebot kann ab dem 1. August im Internet unter „www.vhs-warendorf.de“ abgerufen werden. Dort kann man sich informieren und auch direkt anmelden.

„Mit mehr als 50 Prozent bildet der Sprachenbereich den größten Fachbereich. Bei den rund 100 Sprachkursen in verschiedenen Fremdsprachen wird insbesondere auch der Bereich der Integration großgeschrieben“, eine zentrale Aussage von VHS-Leiter Rolf Zurbrüggen. So bietet die VHS eine Vielzahl von Integrationskursen in den einzelnen Zweckverbandskommunen an. Ebenfalls im Angebot sind Einbürgerungstests sowie Kurse zur beruflichen Integration auf der Niveaustufe B2.

Die berufliche Weiterbildung gehört seit Jahren zum Bildungsauftrag der VHS. Im Fachbereich Arbeit und Beruf stehen vor allem Angebote zur Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Kompetenzentwicklung auf dem Programm. Hier bündelt die VHS ihr branchenübergreifendes Angebotsspektrum unter dem Motto „firmWARE – Fit im Job!“ im Soft-Skill-Bereich für Mitarbeiter in kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Mit unterschiedlichen Präsenz- und Online-Seminaren hat die VHS von der Kundenkommunikation über Resilienz und Arbeitsorganisation bis hin zu Konfliktmanagement ein umfangreiches Angebot. Bildungsurlaube wie das PC-Training in Teilzeit „Update fürs Büro“ bieten eine Anpassungsqualifizierung auf spezielle berufliche Notwendigkeiten und Bedürfnisse.

Daneben bleiben die bewährten und gut besuchten Kursangebote im Gesundheitsbereich wie Rückenfitness, Yoga, Pilates oder Faszientraining. Neu im Programm in Warendorf ist Qi Gong.

Wachsender Anteil an Online-Angeboten

Die Erfahrungen im Bereich der digitalen Bildungsangebote finden auch im neuen Semester wieder in verschiedenen Online-Angeboten ihren Niederschlag. So zum Beispiel in der Vortragsreihe „vhs.wissen live“, dem digitalen Wissenschaftsprogramm der Volkshochschule in der bundesweiten Kooperation mit verschiedenen Volkshochschulen. Unter dem Motto „vhs-zuhause“ bietet die Bildungseinrichtung kostenfrei die Möglichkeit, sich hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft nach Hause zu holen, diese digital zu verfolgen und anschließend live mit zu diskutieren.

Alle Veranstaltungen und Kurse werden nach den Vorgaben der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung durchgeführt. Informationen dazu und zu den übrigen Veranstaltungshighlights finden Interessenten wie gewohnt über die Tagespresse und auf der Internetseite.