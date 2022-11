Ohne OGS geht es bei vielen nicht

Viele Eltern kommen ohne Ganztagsbetreuung ihrer Kinder nicht klar. An der Warendorfer Laurentiusschule sind 145 Kinder in der OGS. Von 180.

Betreuungsbedarfe an Laurentiusschule wachsen

Mittagessen in der OGS. Für viele Familien, sagt

„Uns ist wichtig, die OGS einmal in den Mittelpunkt zu rücken“, sagt Kathrin Sellmeier. Die kommissarische Leiterin der Laurentiusschule und die Koordinatorin des Offenen Ganztags, Brigitte Kaiser, sprechen in Sellmeiers Büro am Schulstandort Dr.-Leve-Straße und tauchen gleich tief ins Thema ein.