Online-Unterricht aus der Ukraine

Die Zuordnung zu einer Schule „orientiert sich am Wohl des Kindes“, sagte im Sozialausschuss Dr. Martin Thormann. Derweil hat sich herausgestellt, dass ukrainische Kinder mitunter digital Kontakt zur ihrer Schule in der Ukraine haben. Fehlende WLAN-Verbindungen in Deutschland können diese Verbindung jetzt kappen.

Mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine kommen viele schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach Deutschland. Marija Ruzhitskaya (CDU) fragte in der Sitzung des Sozialausschusses gezielt nach dem Umgang mit schulpflichtigen Flüchtlingen, die bereits in Warendorf leben und sicherlich noch kommen werden. Stand 21. März leben 66 registrierte Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter bis zur Volljährlichkeit in der Stadt.

„Das muss sich zurechtruckeln“, machte Beigeordneter Dr. Martin Thormann deutlich, dass die Stadt die Kinder und Jugendlichen nicht einfach einer Schule zuweisen kann. „Es bedarf viel Fingerspitzengefühl“, sagte er und betonte: Die Zuordnung zu einer Schule „orientiert sich am Wohl des Kindes“ und müsse nicht zwangsläufig sofort erfolgen. Wenn die Eltern wollten, dass ihr Kind in eine Schule gehe, würden die jüngeren Mädchen und Jungen an der nächstgelegenen Grundschule angemeldet. Bei den älteren Kindern sei das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Warendorf dafür verantwortlich zu entscheiden, welche Schule die beste für das jeweilige Kind oder den jeweiligen Jugendlichen sei.

Vereinzelt, informierte Udo Gohl, Leiter des Teams Schule bei der Stadt, besuchten Kinder aus der Ukraine bereits Schulen in Warendorf. Er nannte je zwei Kinder in der Grundschule Milte und der Gesamtschule am Standort Kapellenstraße.

Online zur Schule Kontakt halten

„Die Kinder sollen zunächst einer Klasse zugeordnet werden“, erläuterte Gohl. Eine sofortige Anmeldung an einer Schule sei manchmal auch deshalb nicht sinnvoll, weil die Familie gar nicht in Warendorf bleiben wolle. Er berichtete zudem, dass es Kinder gebe, die online mit ihrer Schule in der Ukraine Kontakt halten. „Die Ukraine kann sich in der Online-Bildung durchaus mit Deutschland messen“, machte Gohl diplomatisch darauf aufmerksam, dass Deutschland hier nach wie vor heftige Defizite hat: „In der Franziskus­schule gibt es kein WLAN“, ließ er die Ausschussmitglieder wissen. „Vielleicht hilft hier Freifunk.“ Genau in der Franziskusschule sollen ukrainische Schüler mit ihren Familie jetzt aber untergebracht werden. Diese Schule ist als Erstunterkunft nur für Ukrainer vorgesehen.

Umgang mit traumatisierten Kindern

Ralf Spiekermann (Grüne) fragte, wie die Stadt sich um traumatisierte Kinder und Jugendliche bemühe. „Damit konnten wir uns noch nicht befassen“, antwortete Thomas Mundmann, verantwortlich für das Team Soziales in der Stadtverwaltung. Kollegin Iris Blume, Leiterin Dezernat II/Soziales, wusste zu berichten, dass die Caritas eine russisch sprechende Psychologin beschäftigen will. Russisch, hatte Martin Thormann zuvor gesagt, sprächen viele Ukrainer.