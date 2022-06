Open-Air vor Barockschloss

Das ist auch für den Inhaber des Scala Filmtheaters in Warendorf, Johannes Austermann, eine ganz neue Erfahrung. Das Filmtheater wird den Film „Spencer“ sowie den Film „TKKG – Jede Legende hat ihren Anfang“ auf einer Leinwand im Innenhof des Schlosses in Nordkirchen zeigen – es ist eine Kooperation mit Münsterland e.V. und der Gemeinde Nordkirchen.

Hollywood im Münsterland: Am 19. und 20. August öffnet das Schloss Nordkirchen seine Tore und bietet Kinofans und Schlossliebhabern ein echtes Erlebnis. Auf einer Leinwand im Innenhof des Schlosses zeigen das Scala Filmtheater in Kooperation mit dem Münsterland e.V. und der Gemeinde Nordkirchen das international beachtete Filmdrama „Spencer“. Zahlreiche Szenen entstanden im Schloss und in den umliegenden Parkanlagen und brachten Hauptdarstellerin Kristen Stewart sogar eine Oscar-Nominierung ein. Der Film „TKKG – Jede Legende hat ihren Anfang“ sorgt für spannende Filmmomente für Groß und Klein – gedreht wurde auf Schloss Loburg in Ostbevern.

„Ich freue mich darauf, so einen Film wie Spencer in seiner originalen Spielkulisse zu zeigen, das ermöglicht noch einmal ein ganz anderes Erlebnis“, sagt Johannes Austermann, Geschäftsführer des Scala Filmtheaters in Warendorf. Gezeigt wird Spencer am 19. August mit Einsetzen der Dämmerung um circa 20.45 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. TKKG folgt am 20. August, ebenfalls um 20.45 Uhr. Platz nehmen können die Kino-Gäste im Innenhof des Schlosses und werden sowohl vom Schlossrestaurant als auch vom Scala-Team mit einem mobilen Speisen- und Getränkeangebot versorgt.

Strahlkraft der Schlösser und Burgen

Entstanden war die Idee zur Vorführung beim Münsterland e.V. im Rahmen des EFRE-Förderprojekts Schlösser- und Burgenregion Münsterland“. Projektmanagerin Franziska Niemeyer brachte die Akteure in Kontakt und freut sich jetzt über das Ergebnis: „Die Schlösser und Burgen im Münsterland haben eine große Strahlkraft, die durch hochwertige Filmproduktionen verstärkt wird. Wir freuen uns daher riesig, dass sich die Filmteams für unsere historischen Schätze entschieden haben und von den lokalen Akteuren so tatkräftig unterstützt wurden.“

Auch das Team der Gemeindeverwaltung freut sich schon auf diese Highlight-Veranstaltung, die zum Programm des 1000-jährigen Jubiläums der Schlossgemeinde gehört. Unterstützt werden die Veranstalter von der Hausherrin des Nordkirchener Barockschlosses, der Hochschule für Finanzen (HSF). Das Team um den neuen Verwaltungsleiter Stefan Göttker stellt nicht nur die Veranstaltungsfläche zur Verfügung, sondern unterstützt die Filmvorführung auch durch das Technikerpersonal im Innenhof des Schlosses.

Tickets für das Open-Air-Kino gibt es für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) über das Online-Ticketsystem auf www.scala-warendorf.de oder über die Tourist Information Nordkirchen (Schloßstraße 11,

0 25 96/ 91 75 00, tourismus@gemeinde.nordkirchen.de. Der Verzehr vor mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet.