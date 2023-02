Orden am laufenden Band

Warendorf. Am Ende der Zirkusaufführung wurde es noch einmal spannend: Prinz Uwe Amsbeck, "der Narrifant aus dem Kreidland" bat sein Kollegium samt Hausmeister und Betreuung in die Manage. Ordensverleihung und Warendorf, Helau! Von Joachim Edler

Ordensverleihung an das Kollegium der Bodelschwinghschule.

Für Prinz Uwe II. (Amsbeck), „der Narrifant aus dem Kreideland“ war es ein Heimspiel, als der Konrektor der Bodelschinghschule am Donnerstagabend seinem Team (Kollegium, Betreuung, Hausmeister) den prinzlichen Orden verlieh. Die Kulisse hätte nicht besser sein können: im Zirkuszelt. Donnerstag war die erste von drei Vorstellungen. Die Schüler der Bodelschwinghschule wurden im Rahmen der Zirkus-Projektwoche zu Artisten ausgebildet. Und sie waren stolz wie Oskar, sei es am Trapez, als Alte Akrobaten, bei der Tier-Dressur mit Tauben, am Trampolin, als Feuerteufel oder Jongleure. Finanziell unterstützt wird das Zirkusprojekt von der Sparkasse Münsterland Ost: Andreas Wienker und Katharina Tegeler waren vor Ort.

Donnerstag war die erste von drei Vorstellungen mit insgesamt 71 Kindern im Circus for Kids, die an insgesamt drei Tagen zu Artisten ausgebildet wurden Foto: WaKaGe

"Zirkus" um Prinz Uwe Zirkus, hier mit Annemarie Bea Hoffmann. Foto: Joachim Edler

Alte Akrobaten Foto: Joachim Edler