Ordnung, die auch irritiert

„Auf den ersten Blick könnte man denken, da hängt einer fünf Fäden auf“, scherzt Peter Paul Berg selbst über seine Arbeiten. Doch so lapidar sind die Installationen des Künstlers, der ab Sonntag im Dezentralen Stadtmuseum im Historischen Rathaus ausstellt, keineswegs erklärt. Was so einfach und klar aussieht, ist faszinierend, zart und anmutend zugleich und keineswegs mal so einfach in den Raum „gesponnen“. Baumwolle ist nämlich das Arbeitsmaterial. Wo andere mit stricken, schafft der gebürtige Rheinländer und heute in Münster lebende Künstler Skulpturen. Fäden, klare Linien, die wie Neonleuchten vom Boden bis zur Decke reichen oder wie eine Hängeschaukel den Raum füllen – immer dem Tageslicht zugewandt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie