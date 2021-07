Organisatorischer Kraftakt: Tanks kamen per Schwertransport

Ein Höhepunkt während der Bauphase war am Dienstag die Lieferung der drei Kraftstofftanks. Bevor die moderne Jet-Station an der Beelener Straße 11 in Warendorf Ende Oktober eröffnet, ist ein organisatorischer Kraftakt nötig.

Bevor die moderne Jet-Station an der Beelener Straße 11 in Warendorf öffnet, ist ein organisatorischer Kraftakt nötig. Um das 1600 Quadratmeter große Areal mit neuester Tankstellentechnik auszustatten, sind verschiedene Fachfirmen im Einsatz. Ein Höhepunkt während der Bauphase war am Dienstag die Lieferung der drei Kraftstofftanks. Per Schwertransport rollten die Tanks nach Warendorf. Mit Hilfe eines Krans wurden sie vormittags ins Erdreich gelassen. Nächster Höhepunkt wird die Anlieferung des in Fertigbauweise hergestellten Shopgebäudes sein – ebenfalls per Schwertransport. Bereits Ende Oktober/Anfang November soll die Tankstelle der neuesten Generation mit einem Tankfeld mit sechs Zapfsäulen und einem 60 Quadratmeter großen Shop in Betrieb gehen.