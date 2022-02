Orkan fegt durch Warendorf

Sturmtief „Zeynep“: Umgestürzte Bäume sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze, wie hier an der Bundesstraße 64 in Höhe des Restaurants Allendorf. Dachziegel wurden vom Alten Lehrerseminar geweht und schlugen auf den VorplatzAuf dem Parkplatz vorm Theater am Wall riss ein abgestürzter Ast eine Straßenlaterne mit in die Tiefe.Im Park am Alten Lehrerseminar knickte ein Baum um und beschädigte weitere kleinere Bäume. Die nächsten Tage stehen im Zeichen von AufräumarbeitenHauptsächlich waren die Feuerwehrleute wegen umgestürzter Bäume ausgerückt.

Sturm „Zeynep“ wütete in der Nacht von Freitag auf Samstag mitten in NRW – und sorgte auch in Warendorf für Verwüstungen. Neben umgekippten Bäumen wurden auch Dächer, Plakate und Planen sowie eine Telefonleitung von dem Sturm in Warendorf erfasst. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. Größere Unglücke sind aber ausgeblieben, Menschen kamen laut Polizei und Feuerwehr nicht zu Schaden.

In Warendorf und den Ortsteilen waren die Einsatzkräfte von Freitag auf Samstag etliche Male in Aktion – dabei ging es vor allem um herab gestürzte Dachteile, Dachpfannen, Kaminabdeckungen und Bäume sowie herausgebrochene Äste, gelöste Plakate und Planen. Wegen herabstürzender Dachpfannen musste zeitweise die Laurentiusstraße gesperrt werden. Da Teile der Dacheindeckung einer Gaststätte in Freckenhorst auf die Straße zu fallen drohten, wurde die Westkirchener Straße vorsichtshalber noch in der Nacht gesperrt. Zu einem Kaminbrand kam es im Wohngebiet Walgernheide.

Hauptsächlich waren die Feuerwehrleute aber wegen umgestürzter Bäume ausgerückt. Im Park am Alten Lehrerseminar knickte ein Baum um und beschädigte weitere kleinere Bäume. Hinter der Diskothek „Gleis 64“ wurde ein Werbeschild auf die Bahngleise geweht. Die Feuerwehr zerlegte das Schild und sicherte die Überreste noch in der Nacht. Der Bahnverkehr war zeitweise beeinträchtigt. Am Heinrich-Friedrichs-Museum wurde die Fahne durch den Wind in Stücke gerissen. An der Buddenbaumstraße in Freckenhorst riss ein umgestürzter Baum die Telefonleitung mit. Auf dem Parkplatz vorm Theater am Wall riss ein abgestürzter Ast eine Straßenlaterne mit in die Tiefe.

Auf insgesamt 45 Einsätze kommt die Feuerwehr der Stadt Warendorf. „Viele Bäume knickten zum Teil samt Wurzeln um, und beschädigten dadurch sogar Rad- und Gehwege“, heißt es im Einsatzbericht von Brandoberinspektor Gerd Tünte. „An einigen Wohn- und Geschäftshäusern in der Innenstadt lösten sich Dachziegel, die gesichert, beziehungsweise entfernt werden mussten, um einen möglichen Personenschaden abzuwehren.“ Die ersten Sturmeinsätze erreichte die Feuerwehr am Freitag bereits gegen 16.30 Uhr; die Einsätze zogen sich bis in den späten Freitagabend hinein. Im Gerätehaus am Holzbach liefen die Drähte heiß, wurde zudem die Einsatzzentrale aktiviert, um die von der Feuer- und Rettungsleitstelle direkt übermittelten Einsätze zu koordinieren und an die einzelnen Einheiten weiterzuleiten. Insgesamt waren alle sieben Warendorfer Löschzüge mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Tünte: „Zum Glück kam es bisher zu keinem bekannten Personenschaden.“

Das Sturmtief „Zeynep“ war am Samstag weitgehend abgeflaut, zwischendurch hatte sich am Nachmittag sogar die Sonne durchgesetzt. In der Nacht kam es aber erneut zu vereinzelten Böen, außerdem hielt starker, teils lang anhaltender Regen an.

Die Warendorfer Wehr ist weiter in Alarmbereitschaft: nach dem Sturmtief „Zeynep“ rechnete der Wetterdienst in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Sturmtief „Antonia“.

Aber nicht nur Sturmeinsätze hatten die Löschzüge am Wochenende zu bewältigen. Bereits um 11.11 Uhr am Freitag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst Warendorf zu einem medizinischen Notfall im „Heuviertel“ alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte sich hinter einer verschlossenen Wohnungstür ein Notfall ereignet haben. Vor Ort wurde die Feuerwehr nicht mehr benötigt, der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Patienten.

Nur wenige Minuten später, um 11.32 Uhr, kam es zu einem Kaminbrand in der Wohnsiedlung Walgernheide. Die Löschzüge 1 und 2 von den Standorten am Holzbach und Warendorf Nord rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen aus. Der Kamin wurde über die Drehleiter begutachtet und gekehrt. Ein hinzugezogener Bezirksschornsteinfeger übernahm die Einsatzstelle, sodass die letzten Einsatzkräfte um 12.25 Uhr wieder einrücken konnten.

Kreisweit rückten Feuererwehr und Polizei von Freitagmittag bis Samstagfrüh zu 180 sturmbedingten Einsätzen aus. Dabei ging es vor allem um umgestürzte Bäume. Die Einsätze waren gleichmäßig über den Kreis verteilt, nur in Beelen, Everswinkel und Sendenhorst machte der Sturm weniger Probleme, hieß es von der Kreisleitstelle. Die Polizei meldet unter anderem drei Verkehrsunfälle aufgrund des Sturms.

Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen von Aufräumarbeiten.