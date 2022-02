Orkan fegt durch Warendorf

Sturmtief „Zeynep“: Umgestürzte Bäume sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze, wie hier an der Bundesstraße 64 in Höhe des Restaurants Allendorf. Dachziegel wurden vom Alten Lehrerseminar geweht und schlugen auf den VorplatzAuf dem Parkplatz vorm Theater am Wall riss ein abgestürzter Ast eine Straßenlaterne mit in die Tiefe.Im Park am Alten Lehrerseminar knickte ein Baum um und beschädigte weitere kleinere Bäume. Die nächsten Tage stehen im Zeichen von AufräumarbeitenHauptsächlich waren die Feuerwehrleute wegen umgestürzter Bäume ausgerückt.

Sturm „Zeynep“ wütete in der Nacht von Freitag auf Samstag mitten in NRW – und sorgte auch in Warendorf für Verwüstungen. Neben umgekippten Bäumen wurden auch Dächer, Plakate und Planen sowie eine Telefonleitung von dem Sturm in Warendorf erfasst. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Größere Unglücke sind aber ausgeblieben, Menschen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

In Warendorf und den Ortsteilen waren die Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag etliche Male in Aktion – dabei ging es vor allem um herab gestürzte Dachteile, Dachpfannen, Kaminabdeckungen und Bäume sowie herausgebrochene Äste, gelöste Plakate und Planen. Wegen herabstürzender Dachpfannen musste zeitweise die Laurentiusstraße gesperrt werden. Da Teile der Dacheindeckung einer Gaststätte in Freckenhorst auf die Straße zu fallen drohten, wurde die Westkirchener Straße vorsichtshalber noch in der Nacht gesperrt. Zu einem Kaminbrand kam es in der Walgernheide.

Hauptsächlich waren die Feuerwehrleute aber wegen umgestürzter Bäume ausgerückt. Im Park am Alten Lehrerseminar knickte ein Baum um und beschädigte weitere kleinere Bäume. Hinter der Diskothek „Gleis 64“ wurde ein Werbeschild auf die Gleise geweht. Die Feuerwehr zerlegte das Schild und sicherte die Überreste noch in der Nacht. Der Bahnverkehr war zeitweise beeinträchtigt. Am Heinrich-Friedrichs-Museum wurde die Fahne durch den Wind in Stücke gerissen. An der Buddenbaumstraße in Freckenhorst riss ein umgestürzter Baum die Telefonleitung mit. Auf dem Parkplatz vorm Theater am Wall riss ein abgestürzter Ast eine Straßenlaterne mit in die Tiefe.

Das Sturmtief „Zeynep“ ist am Samstag weitgehend abgeflaut, zwischendurch hat sich am Nachmittag sogar die Sonne durchgesetzt. In der Nacht kam es erneut zu vereinzelten Böen, außerdem hielt starker, teils lang anhaltender Regen an. Die nächsten Tage stehen im Zeichen von Aufräumarbeiten.