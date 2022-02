Ortstermin soll Fragen beantworten helfen

Es bleibt dabei: Erst nach einem Ortstermin im Mariengymnasium geht die Diskussion über die Sanierung des Kiosks dort weiter. Darauf verständigten sich die Mitglieder der Stadtentwicklungsausschusses in der Sitzung am Donnerstag. Neu: Andrea Blacha (CDU) regte an, nach dem Ortstermin im MGW auch den Kiosk des Gymnasiums Laurentianum zu besichtigen, um die Erkenntnisse mit in die Entscheidung einzubeziehen. Die wird möglicherweise direkt der Rat fällen.

Der Streit im Kultur- und Schulausschuss am Mittwoch (die WN berichteten) hatte sich an den laut Fachverwaltung nötigen Kosten für die Einrichtung eines neuen, zeitgemäßen Kioskangebots entzündet. Der soll inklusive Fußböden, technischer Einrichtung und Installation von Lüftung bis Kücheneinrichtung rund eine halbe Million Euro kosten, was besonders die CDU als viel zu hoch kalkuliert einstuft. Andrea Blacha hatte zu Beginn der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses noch einmal über den Streit im Ausschuss tags zuvor berichtet. Fragen zu der Kostenaufstellung konnte aber weder im einen noch im anderen Ausschuss jemand beantworten. Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann verwies auf erkrankte Kollegen; er selbst könne keine Erklärungen dazu abgeben und verwies auf die Gelegenheit, beim Ortstermin Details erfahren zu können.

„ »Warum kann man das Vorhandene nicht nutzen?« “ Jessica Wessels (Bündnisgrüne)

Die Summe von 500 000 Euro setzt sich aus verschiedenen Gewerken zusammen. Nötig seien sie, so die Verwaltung, weil die stets als Provisorium betriebene Cafeteria längst nicht mehr den Standards entspreche – auch hygienischen nicht.

121 000 Euro seien allein für Rück- und Neubau von Wänden, Bodenbeläge, Malerarbeit und Beleuchtung fällig. Für den Einbau einer Lüftungsanlage mit Zu-und Abluft, die Erneuerung der Elektrounterverteilung und -installation und Zuleitungen für Strom und Wasser wären es ca. 201 000 Euro, die Ausstattung der Küche mit Ausgabetheke, Tiefkühler, Dampfgarer für warme Snacks und Gewerbegeschirrspüler käme auf 100 000 und der Ansatz für die Baunebenkosten inklusive Ingenieur-Honoraren auf ca. 76 000 Euro. Die Gestaltung der Außenanlagen stellt mit 2000 Euro dem kleinsten Posten.

Eine grundsätzliche Frage stellte sich Ex-MGW-Schülerin Jessica Wessels (Grüne), die einräumte, ihr Wissenstand sei 20 Jahre alt: „Warum kann man das Vorhandene nicht nutzen?“ Antworten auf diese und andere Fragen soll der Ortstermin klären helfen.