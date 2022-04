Osterfeuer – erstmals wieder nach zwei Jahren

Die Osterfeuer sind zurück: Vielerorts ging es in einem Fackelzug zum Osterfeuer. In Warendorf und den Ortsteilen wurden die angemeldeten Osterfeuer am Ostersonntag entfacht. Sie erfolgten im Rahmen von Veranstaltungen, die Mitglieder von Kirchengemeinden oder Vereinen ausrichteten.

Ein Osterfeuer? Die liebgewonnene und etablierte Veranstaltung durfte es in NRW und damit auch in Warendorf in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt nicht geben. Jetzt waren sie wieder erlaubt. Kurz: die Osterfeuer sind zurück. Und zahlreich scharten sich Menschen, wie hier im Ostbezirk, um das Feuer. In manchen Gegenden gibt es Osterfeuer, die zum einen auf heidnische Bräuche des Winteraustreibens zurückzuführen sind. Sie symbolisieren aber auch Leben und Wärme – womit sie das christliche Ostergeschehen in sinnliche Erfahrungen umsetzen. In Warendorf und den Ortsteilen wurden die angemeldeten Osterfeuer am Ostersonntag entfacht. Sie erfolgten im Rahmen von Veranstaltungen, die Mitglieder von Kirchengemeinden oder Vereinen ausrichteten. So ging es zum Beispiel mit brennende Facklen zum Osterfeuer.