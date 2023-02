Osthues geht, Krummacher kommt

Zehn Jahre lang hat Stephan Osthues die Ehrengarde des Schützen- und Heimatvereins Hoetmar mitgeprägt – von 2013 bis 2018 als Zugführer und seitdem als Kommandeur. Auf der Generalversammlung der Damen- und Ehrengarde am Freitagabend im Wiebusch-Treff gab er sein Amt in jüngere Hände ab. „Es hat richtig viel Spaß mit euch gemacht“, sagte Osthues, der erst vor einer Woche zum neuen Kommandeur der 1. Kompanie gewählt wurde. „Wir lassen dich schweren Herzens ziehen“, sagte Heiko Liermann als Sprecher der Damen- und Ehrengarde und überreichte Osthues eine Bildercollage. Zum neuen Kommandeur der Ehrengarde wurde einstimmig Maurice Krummacher gewählt, der bislang als Zugführer fungierte. Dessen Amt übernimmt Hendrik Sickmann. Jedes Jahr drei Tage lang Schützenfest feiern wollen Niklas Hustert, Sönke Mense, Arian Starp, Finn Ohlmeier, Jan Sickmann, Luca Enseling, Gero Stauvermann und Patrick Aufderheide.

Heiko Liermann (2. v. l.) und Maurice Krummacher (r.) begrüßten (v. l.) Niklas Hustert, Sönke Mense, Arian Starp, Finn Ohlmeier, Jan Sickmann, Luca Enseling, Gero Stauvermann und Patrick Aufderheide neu in der Ehrengarde. Foto: Stephan Ohlmeier

Alle acht traten der Ehrengarde neu bei. Wer bis zum Schützen- und Heimatfest im August mindestens 16 Jahre alt wird, kann übrigens noch Mitglied werden. Im Jahresrückblick erinnerte Maurice Krummacher an den Ausflug der Damen- und Ehrengarde. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man sich zunächst in sportlichen Wettkämpfen rund um das Bier gemessen und im Anschluss auf dem Eichenhof sein eigenes Schützenfest gefeiert. Für einige Gardisten habe der Abend erst auf dem Schützenfest in Westkirchen geendet. Höhepunkt des Jahres sei natürlich das Schützen- und Heimatfest gewesen. Krummacher erinnerte unter anderem an die Tanzauftritte der Damengarde, den Fahnenschlag der Ehrengarde oder wie sich Stephan Werdelhoff zum neuen Hampelmannkönig schoss. Der Schützenfestmontag habe ganz im Zeichen der Damen- und Ehrengarde gestanden: „Es war mal wieder ein super Schützenfest.“ Das Schützenjahr habe mit dem Königsball im November geendet. Heiko Liermann lud alle Gardisten am 25. Februar zur Generalversammlung des Schützen- und Heimatvereins, am 24. Juni zum Damen- und Ehrengardenausflug, am 8. Juli zum Üben beim König und am 13. August zum Üben am Corner ein. Das Schützen- und Heimatfest findet vom 18. bis 21. August statt und beginnt mit dem Heimatabend, an dem sich auch die Garden beteiligen. Ideen für den Auftritt werden gerne entgegengenommen. Die Versammlung klang bei einem Bilderrückblick und Freibier aus.