Corona-Krise trifft Tanzschulen hart

Was tun, wenn die erlassenen Corona-Schutzmaßnahmen faktisch zu einem Berufsverbot geführt haben? Vor dieser existenziellen Frage stehen aktuell Tausende Frauen und Männer, die normalerweise in der Veranstaltungsbranche, im Kulturbetrieb oder in der Gastronomie tätig sind. Ingrid Kieskemper, die in diesem Herbst seit 30 Jahren mit eigener Tanzschule unterwegs ist, hat sie für sich so beantwortet: „Ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Die Tanzschule ist mein Kind. Wenn die Tanzschule mich braucht, dann bin ich da.“

