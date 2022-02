Paketweise Eiskaltes aus Ställen nebenan

Schlachten und ab in die Truhe – Standard. Zwei Höfe in Freckenhorst fanden, das muss nicht reichen. Auf ihrem Versandkartons steht „My Meat Box“.

Drei Grad kühler Regen und Windböen draußen im endenden Februar – da wirken selbst die niedrigen zweistelligen Werte im Laden von Hof Gronewäller muckelig. Obwohl: Weder den Inhabern von Hof Siemann noch denen von Hof Gronewäller kann es eigentlich kalt genug sein. Damit das gut ankommt, was in Pfanne und Topf die Herzen von Fleischfreunden erwärmen soll: die Inhalte der „My Meat Box“. In der Thermopappe mit dem stilisierten Bauernkopf steckt seit zwei Monaten eine alte, aber in dieser Verpackung wiederum ganz neue Idee.