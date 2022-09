Palettenmöbel und Graffiti

Viele tolle Aktionen, interessante Infostände, leckeres Essen und durstlöschende Getränke – der Tag der Jugend hatte jede Menge zu bieten. Die Jugendlichen des HOT hatten auf dem Parkplatz am Lohwall einiges auf die Beine gestellt, sehr zur Freude von Fabian Reiker, Leiter des HOT. „Ich bin echt happy. Danke an alle Jugendlichen für die Hilfe.“ Auch Doris Kaiser, stellvertretende Bürgermeisterin, lobte die Organisation. „Es sind hier viele, viele Vereine am Start. Das ist eine große Bereicherung für die Stadt. Ich freue mich vor allem darüber, dass es kein einmaliges Ereignis sein soll.“ Damit sprach sie darauf an, dass nach dieser gelungenen Premiere der Tag der Jugend einen festen Platz im Terminkalender der Stadt bekommen soll.

„ »Das ist eine große Bereicherung für die Stadt.« “ Doris Kaiser, stellvertretende Bürgermeisterin

Das HOT selbst kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste. Es gab selbst gemachte Hamburger, Pommes, Crêpes und Getränke, der Kreis bot dazu noch alkoholfreie Cocktails und Infos rund den Alkoholmissbrauch. Aaron Mahne vom HOT leitete die Jugendlichen dabei an, aus Paletten Möbel zu bauen. „Das werden Sofas oder Sessel, mit Rollen drunter. Die sind dann fürs HOT“, berichtete er. Alex Christiani ist Graffiti-Maler, hat bereits im Auftrag der Stadt die Unterführung verschönert, und zeigte den Jugendlichen, wie gesprayt wird. Luisa Rafezeder verschönerte die Jugendlichen mit Henna- und Klebe-Tattoos. Von der WSU hatte sich das HOT den Bungee-Run ausgeliehen, den Jens Micke betreute.

Feuerwehr und THW waren mit Einsatzfahrzeugen vor Ort und berichteten über ihre Arbeit. Die Pfadfinder boten Stockbrotbacken, Eimer-Twister, Straßenmalkreide und den Aufbau einer Kote (kleines Schlafzelt) an.

Die DLRG-Ortsgruppe hatte einen Infostand zur Jugendarbeit aufgebaut. Bei attic standen Gesellschaftsspiele im Mittelpunkt, und der Jugendtreff Beelen lockte mit Kartoffeldruck und Batik. Anna Lutterbeck und Amelie Schulte von Mindful boten einen Tanz-Workshop zum Hip-Hop-Tanzen. Zudem hatte das Mindful einen Niedrigseilgarten aufgebaut. „Es geht hier um Teambuilding und Erlebnispädagogik“, erklärte Tell Rüsel.

Bei Solid konnte sich jeder einen Button selbst erstellen. Katharina Kaup betreute den Stand des Westpreußischen Landesmuseums. Zurzeit gibt es dort eine Ausstellung über zwei Fotografen, die vor über 100 Jahren den Naturschutz der Ems mitbegründet haben. In einem Fotoworkshop konnten die Jugendlichen selbst auf Fototour gehen. „Sie sollen zeigen, was ihnen wichtig ist und was gar nicht geht“, sagte Katharina Kaup.

Der Boxclub Warendorf e.V. präsentierte ein paar seiner besten jugendlichen Boxer beim Training. Vor allem bei den Frauen sind die Warendorfer führend und das Kompetenzzentrum Frauen-Boxen Westfalen. Amira el Zein nimmt an den U-22 Deutschen Meisterschaften teil, Zoe Prinz trainiert mittlerweile im Olympiastützpunkt.