Papiertheater 2.0 startet

Aus einer Verbindung zwischen Kinderspiel und häuslichem Kulturangebot etablierte sich das Papiertheater in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vor 100 Jahren, als das Fernsehen als Unterhaltungsmedium noch nicht gab, erfreute sich das Papiertheater gerade im Familienkreis großer Beliebtheit. ,Vom Märchen bis hin zu Oper und Theaterstücken ging das Repertoire. Auch als Mittel einer Wissensaneignung und kulturellen Prägung der Zeit hat das Papiertheater in fast keinem bildungsbürgerlichen Haus gefehlt. Nach den Weltkriegen traten die Papiertheatervorstellungen in den Hintergrund, und Figuren und Bühnendekorationen wurden als lithographische Bilderbogen zu begehrten Sammlerobjekten. Mittlerweile gibt es verschiedene Papiertheaterbühnen, die sich regelmäßig zu gemeinsamen Festivals treffen. Unter Papiertheaterfreunden schon legendär ist das Papiertheaterfest in Preetz. Vielleicht gehört Warendorf bald mit dazu