Parkkonzept kostete 29.425,73 Euro

Es sollte längst umgesetzt sein, doch das Konzept für den ruhenden Verkehr in der Altstadt lässt weiter auf sich warten. Zwei Jahre ist es her, dass der Rat der Stadt das Parkkonzept verabschiedet hat, an dem auch Bürger beteiligt waren. Doch passiert ist seitdem nichts. Dieser Stillstand war es dann auch, der Altstadtanwohner Andreas Rennemeier in der Bürgerfragestunde im Rat zur Weißglut brachte.

Foto: Joachim Edler