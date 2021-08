Party mit Evergreens und Kuchen

Normalerweise sind Mitgliederversammlungen eher lästige Pflicht und werden dementsprechend schnell abgehandelt. Rosemarie Friederichs hatte am Sonntagnachmittag zur Mitgliederversammlung des Förderverein des Museums Heinrich Friederichs in den Garten der Galerie des Hauses an der Oststraße 21 eingeladen. Wie schon im letzten Jahre organisierte sie gleich ein ganzes Gartenfest rund um die Versammlung. Über 60 Mitglieder waren gekommen und fanden in der großen Gartenanlage Platz.

Zum Auftakt der Gartenparty gab es Musik mit den Corona Brass Brothers aus Münster. Ralf Heinisch mit der Tuba, Christoph Winter am Baritone Horn und Helmut Buntjer mit der Posaune stimmten die Gäste mit bekannten „Evergreens“ auf den Nachmittag ein. Dem Ambiente angemessen, entlockten sie ihren Instrumenten eher leise Töne und interpretierten damit die Songs für sich neu.

„Ich freue mich, Sie alle hier an diesem sonnigen Nachmittag begrüßen zu dürfen“, freut sich Rosemarie Friederichs und bedankt sich ganz besonders für die Treue und Unterstützung der Mitglieder. „Da aufgrund der Corona-Maßnahmen im letzten Jahr nicht viel passieren durfte, gibt es auch nicht viel zu berichten“, fügt die Gastgeberin an.

Vorstellung des neuen Krippenbuchs

So gab es dann auch erst einmal Kaffee und Kuchen – untermalt mit der Musik der Corona Brass Brothers. Nach der langen „Versammlungsabstinenz“ hatten sich die Mitglieder natürlich einiges zu erzählen. Bevor der offizielle Teil abgehandelt wurde, meldete sich Ulrike Totzek zu Wort. „Wir bedauern es, dass das traditionsreiche Heimatfest „Maria Himmelfahrt“ auch in diesem Jahr ohne die Bögen auskommen muss. Umso mehr, als zwei der Marienbögen von dem Bildhauer Heinrich Friederichs im Jahre 1932 geschaffen wurden. Die Überleitung hatte Totzek gut gewählt, denn kurz darauf wurde den Mitgliedern das neue Krippenbuch mit Krippenfiguren aus Lindenholz von Heinrich Friederichs vorgestellt.

Der Kassenbericht und die Entlastung von Vorstand und Kassenprüfer waren schnell abgehandelt. Aber die Erhöhung des jährlich Mitgliedsbeitrages von zwölf auf 20 Euro wurde zur Diskussion gestellt. „Allein dieser Nachmittag ist schon zwanzig Euro wert“, meldet sich eine Stimme und gab damit die Stimmung wieder.