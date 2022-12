Patienten werden ganzheitlich betreut

Die Menschen werden immer älter, und das hat auch auf den Krankenhausbetrieb massive Auswirkungen. Das Josephs-Hospital hat hier früh die Zeichen der Zeit erkannt und bereits im April ein Alterstraumazentrum für die Region Warendorf installiert. Vorstandsvorsitzender Peter Goerdeler freute sich, nun die erfolgreiche Erstzertifizierung vermelden zu können.

„Ich bin sehr stolz, dass schon nach sehr kurzer Zeit die Erfolge messbar sind“, sagte Peter Goerdeler. Es habe viel Hirnschmalz und eine täglich interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert, um die richtigen Lösungen für die älteren Patienten zu finden. Dies sei ein deutlicher Fortschritt in der Patientenbehandlung. Dr. Timm Schlummer, Chefarzt der Orthopädie, Hand- und Unfallchirurgie, wies darauf hin, dass die Alterstraumatologie in der Unfallchirurgie immer wichtiger werde. Das Bild werde immer klarer und die Forderungen immer deutlicher, dass es neue Strukturen für die älteren Patienten im Krankenhaus geben müsse.

„Die Verletzungsmuster unterscheiden sich oft sehr von jüngeren Unfallopfern und erfordern ganz eigene Behandlungsalgorithmen“, erklärte Dr. Schlummer. Er verglich dies mit der Jugendmedizin, in der es ebenfalls eine speziell auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmte Behandlung gebe. Nur in enger Zusammenarbeit mit der Geriatrie seien gute Ergebnisse möglich. Die Verantwortlichen hätten sich ganz bewusst gegen eine externe Lösung entschieden, um diese Abstimmung untereinander zu fördern. „Es erscheint uns deutlich sinnvoller, dies im eigenen Haus zu integrieren“, sagte Schlummer. Die Strukturen seien in rekordverdächtiger Zeit aufgebaut worden. „Es funktioniert hervorragend und ist inhaltlich ein Genuss“, schwärmte Dr. Schlummer.

Die Patienten im Alterstraumazentrum sind zwischen 67 und 98 Jahre alt, der Durchschnitt liegt bei 84. Häufigster Grund ist der Oberschenkelhalsbruch, eine Verletzung, die eine hohe Mortalität aufweist, oder das Leben sehr stark einschränkt. „Es ist ein großer Einschnitt ins Leben. Wir geben den Menschen Sicherheit, dass es weitergeht“, sagte Dr. Peter Schürmann, ärztlicher Leiter der Department Geriatrie. In der Regel seien die Patienten für 14 Tage bei ihnen, um frührehabilitierende Maßnahmen in Anspruch nehmen zu können. Dabei kommt den Patienten die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr zugute, denn es gebe täglich Teambesprechungen, bei denen auch Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und der Sozialdienst dabei seien. „Der Vorteil des großen Teams ist, dass es nicht nur eine Diagnose gibt, sondern die Lage ganzheitlich beleuchtet wird.“ Das führe zu einer größeren Zufriedenheit der Patienten, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil es bessere Erfolge gebe.

Dr. Julian Dutschmann, Oberarzt der Unfallchirurgie und Koordinator des Altentraumazentrums, sieht es als großes Plus, dass die Patienten länger als sonst begleitet werden können. „Es erfordert ein großes Netzwerk an personellem Aufwand. Wir sind froh, dass wir das aufbauen konnten“, freute er sich. Auch aus pflegerischer Sicht gab es nur Positives zu vermelden. „Der Patient steht im Mittelpunkt, und wir haben 14 Tage Zeit, uns mit ihm zu beschäftigen. Das kommt auch im Team gut an“, versicherte Tim Sobbe, stellvertretender Stationsleiter. Die Durchschnittsverweildauer liege sogar bei 16 Tagen, und derzeit gebe es fünf fest zugeteilte Betten - Tendenz steigend.